Schützenfest in Ebensfeld

Die Scharfschützen-Gesellschaft Staffelstein/Ebensfeld feiert am Samstag, 6. Juli, und Sonntag, 7. Juli, an ihrer Schießanlage am Wolfsanger bei Ebensfeld traditionell ihr Schützenfest. Eingeladen wird in den wunderschönen Biergarten am vereinseigenen Waldschießhaus.

Das Festprogramm

Der Samstag beginnt um 18.30 Uhr mit Biergartenbetrieb, um 19 Uhr wird dann das erste Fass Staffelberg-Bräu aus Loffeld angezapft.

Am Sonntag findet von 10 bis 12 Uhr ein Oldtimertreffen statt. Jeder Oldtimer-Besitzer erhält einen Getränke- und Verzehrcoupon. Um 14 Uhr steht eine Hüpfburg für Kinder bereit. Außerdem werden Kaffee und Kuchen angeboten. Die Musikvereinigung Ebensfeld sorgt für die musikalische Ausgestaltung des Nachmittags. Um 18.30 Uhr beginnt die Königsproklamation.

Ein Rückblick

Der 1961 gegründete Verein begann am 11. Mai mit den Bauarbeiten der neuen Schießanlage. Schon am 10. Juli 1965 konnte Richtfest gefeiert werden. Die Abnahme der Schießanlage folgte im August 1965 und damit hieß es Feuer frei am Wolfsanger. Anfang 1988 wurde der Grundstein für den neuen Pistolenstand gelegt, der Ende 1989 seiner Bestimmung übergeben wurde. Mit dem Anbau kam noch ein Fest- und Aufenthaltsraum hinzu. Schon einen Tag später bestand die neue Pistolenschießanlage mit einer Veranstaltung ihre erste Feuertaufe, mit Bravour.