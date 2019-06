Schützenfest in Burggrub

Der 52 Jahre alte Schützenverein Burggrub feiert auch 2019 sein traditionelles Schützenfest und möchte auch heuer wieder alle Gemeindemitglieder und Gäste von nah und fern über Pfingsten dazu einladen.

Mit dem vereinsinternen Königsschießen und der Königsabholung beginnt am Freitag, 7. Juni, das Fest. Am Pfingstsamstag beginnt der Festbetrieb um 20 Uhr. Heuer spielt die Stadtkapelle Teuschnitz zur Unterhaltung auf.

Am Sonntag treffen sich die Vereine um 13.15 Uhr in der Hohen Straße zum Festumzug. Nach dem Umzug am Nachmittag spielt in der Festhalle am Bergmannsweg der Musikverein Größau-Posseck. Ab 19.30 Uhr darf man sich wie jedes Jahr auf die Wickendorfer Musikanten freuen. Um 20.30 Uhr wird die Königsproklamation abgehalten, anschließend geht es mit den Wickendorfern weiter bis zum Abwinken.

Am Montagvormittag klingt das Fest mit einem um 9.30 Uhr beginnenden Festgottesdienst mit anschließendem Frühschoppen aus. Die Schirmherrschaft für das Schützenfest hat wie in den vergangenen Jahren Bürgermeister Rainer Detsch übernommen. An allen Tagen ist für Speisen und Getränke bestens gesorgt. Auch ein kleiner Vergnügungspark steht zur Verfügung. Der Schützenverein Burggrub freut sich auf viele Gäste, um mit ihnen das Schützenfest richtig zu feiern.