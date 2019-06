Der Freihand-Schützenverein Bad Staffelstein kann mit Stolz auf über "425 Jahre Freischießen" blicken. Er setzt damit eine Tradition fort, deren Ursprung sich, urkundlich belegt, bis 1578 zurück verfolgen lässt - als ein sogenannter "ausschreibend schießen" durch das Domkapitel in Bamberg bewilligt wurde und hierzu Schützen aus benachbarten und befreundeten Städten eingeladen und ansehnliche Preise ausgesetzt waren.

Freischießen und Bürgertum sind seit Jahrhunderten eng miteinander verknüpft und so heißt der Freihand-Schützenverein wieder Bad Staffelsteiner und Landkreisbewohner, sowie alle Urlaubs- und Kurgäste beim traditionellen Schützenfest in Bad Staffelstein willkommen.

Zünftiges Festprogramm

Die Freihand-Schützen feiern in diesem Jahr ihr 441. Schützenfest auf dem Festplatz am Pferdsfelder Weg. Vom Freitag, 14. Juni, bis Montag, 17. Juni, bietet der Schützenverein den Gästen unter anderem einen Vergnügungspark mit attraktiven Fahrgeschäften und Spaß für Jung und Alt. Auch werden wieder viele kulinarische Leckerbissen frische Laugenbrezen, Pizza, belegte Brote und Wein mit Käseschmakerln den Gästen gereicht, ebenso wie die bekannten Fischspezialitäten der Hopfenmühle von der Familie Ellner und Grillangebote von der Metzgerei Senger Am Sonntag wir sogar ein Weißwurst-Frühstück angeboten. Wie auch in den vergangenen Jahren gibt es am Imbissstand der Freihand-Schützen wieder Kaffee, selbstgebackenen Kuchen und Torten. Von 20 bis 21 Uhr lockt die Bar an allen Tagen die Schützenfestbesucher mit einer "Happy Hour". Das Geheimnis, wer in diesem Jahr den Königs Thron besteigt, wird um 18 Uhr gelüftet. Ab 20 Uhr findet im Schützenhaus die Preisverteilung des Hauptschießens satt.

Die circa 50 Schützendamen und Herren, die rund um die Uhr im Einsatz sind, haben ihr Möglichstes getan, um allen Besuchern ein schönes Schützenfest zu bieten. Zu allen Veranstaltungen ist der Eintritt frei.

Programm

Freitag, 14. Juni:

18 Uhr Standkonzert am Rathaus

19 Uhr Bieranstich mit dem Musikverein Breitengüßbach

Samstag, 15. Juni:

14 Uhr Biergartenmusik mit der Klampfengruppe der Kultur- und Freizeitfreunde

18 Uhr Stimmungsmusik mit dem Musikverein Uetzing-Serkendorf

Sonntag, 16. Juni:

9.45 Uhr Schützenumzug

11 Uhr Begrüßung, mit der Musikvereinigung Ebensfeld

11.45 Uhr Prominentenschießen

14 Uhr Zünftige Biergartenmusik mit den Kelbachtaler Musikanten

19 Uhr Stimmungsmusik der Lätterbocher Blosmusik

Montag, 17. Juni:

14.30 Uhr Kindernachmittag

19 Uhr Königsproklamation mit dem Musikverein Ebensfeld