Beste Werbung für Musik und guten Wein - das ist seit Jahren das Schlossschoppenfest in Rödelsee. Die traditionelle Veranstaltung findet am Sonntag, 23. Juni, Ausschank ab 13.30 Uhr, wieder statt. Kenner wissen: Wenn der Musikverein Rödelsee zum Fest lädt, ist gemütliche Blasmusik pur angesagt. Der romantische Hof des Schlosses Crailsheim ist wunderbarer Rahmen, um einige Stunden lang den Alltag zu vergessen. Mit diesem kleinen Weinfest wollen sich die Musiker nicht nur werbewirksam präsentieren, sondern vor allem den vielen Freunden, Gästen und Veranstaltern, die Spaß an und mit der Winzerkapelle haben, einmal Danke sagen. Am Schlossschoppenfest liegt der Akzent - anders als sonst - mehr auf klassischen Blas- und Schöppelmusik-Stücken - so ein Sonntagnachmittag soll ja vor allem gemütlich und gesellig sein.

Bei edlen Weinen und passenden Speisen sowie Kaffee und Kuchen dürfen die Gäste ihre Seele baumeln lassen und dazu noch zünftige Musik hören. Bis in den Abend hinein wollen die Rödelseer Musiker für Stimmung sorgen. Der Ausschank beginnt ab 13.30 Uhr. Die Winzerkapelle Rödelsee ist am Fuß des Schwanbergs zuhause, sie zieht seit mehr als 30 Jahren von den lokalen Weinfesten über weite Teile Deutschlands bis hin nach Südamerika hinaus, um ein bisschen von dem Flair ihres Weindorfes in der Welt zu präsentieren. Mit einer Mischung aus zünftiger Blasmusik, Schlagern, Oldies, südamerikanischen Klängen, aktuellen Top-Hits und zeitlosen Rock-Krachern machen sie jeden Auftritt zum echten Ereignis und versprühen unter dem Motto "Frankenpower live" fränkische Originalität pur. red