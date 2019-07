Das Schlossplatzfest ist das Fest von Coburgern für Coburger. Regionale Künstler, Bands, Unterhaltung und ein breites gastronomisches Angebot erwarten die Gäste unter dem Motto "Umsonst und draußen", und das nun schon seit 34 Jahren.

Und das wird den Gästen im 34. Jahr geboten: Jeden Abend spielt eine Spitzenband auf der Musikbühne, auch auf der Showbühne werden den Besuchern täglich Talente und Shows aus unserer Region präsentiert. Ein Highlight wird es auf der Showbühne am Donnerstag und Samstag gäben, nämlich eine Modenschau und am Montag die Absolventenshow der Artistenschule Berlin.

Pogramm auf der Musikbühne

Auf der Musikbühne spielt jeden Abend eine Spitzenband. Jeden Abend eine andere Musikrichtung, jeden Abend ein Höhepunkt für alles Musikfreunde. Damit wird den Gästen ein musikalisches Feuerwerk angeboten, das seines Gleichen sucht und zum Verweilen und feiern auf dem Schloßplatz einlädt.

Programm auf der Showbühne

Künstlerinnen und Künstler aus der Region zeigen auf dieser Bühne ihr Können. Hier kann man sich bestens unterhalten lassen von den Tanzschulen, Vereinen und Showtanzgruppen unserer Region. Moderiert wird die Showbühne von Marcelini - Marcus Geuss, der jeden Tag einen anderen Co-Moderatoren als Gast hat.

Highlights auf der Showbühne

Am Donnerstag und Samstag findet eine Modenschau statt. Am Freitag und Sonntag wird Singer-Songwriter Maverin als Gast auf der Bühne präsentiert.

Am Montag wird ab 20 Uhr die Showbühne zur großen Open-Air-Varietébühne. Die Absolventenshow der Staatlichen Schule für Artistik Berlin zeigt in zwei 45-minütigen Vorstellungen ein atemberaubendes Spektakel.

Zehn junge Artisten zeigen hierbei ihre Show im Rahmen der aktuellen Tournee, die sie auch in den Wintergarten in Berlin, ins Friedrichsbau Varieté nach Stuttgart und durch die großen Varieté-Theater in ganz Deutschland führt.

Das komplette Festprogramm ist unter www.schlossplatzfest-coburg.de abrufbar.