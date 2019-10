Schätze und Plätze

Erfolgreiche Aktionen soll man wiederholen, daher wird auch in diesem Jahr der verkaufsoffene Sonntag zusammen mit der Opawiesn auf dem Schlossplatz, und zwar um 12.45 Uhr mit einer Modenschau im Festzelt zu altbekannten und neu interpretierten Bierzelt-Hits der Blaskapelle Meeder eröffnet.

Darüber hinaus präsentieren Coburger Einzelhändler hier die aktuelle Herbst- und Sportmode.

Musikalische Schmankerl

Weitere musikalische Schmankerl wird es in der Innenstadt geben. So spielt zum Beispiel der Musikverein Beiersdorf und das Projekt "Spielzeit" findet seinen musikalischen Abschluss um 15.30 Uhr am Marktplatz. Hier können Besucher die Gelegenheit nutzen die in der Stadt aufgestellten Klaviere das letzte Mal zu bespielen.

Royaler Doppelgeburtstag

Und auch der royale Doppelgeburtstag "200 Jahre Albert und Victoria" feier die Stadt Coburg weiter. Das Jubiläums-Ehepaar Albert und Victoria wird sich nochmals der Öffentlichkeit zeigen und royalen Flair verbreiten.

Goldene Ballonkronen

Bei Coburger Geschäften, die sich an unserer "Royalen Aktion" beteiligen, erhalten Besucher vorab Lose ab einem bestimmten Einkaufswert für "1 Festbier" im Opawiesn Zelt.

Albert und Victoria verteilen nach der Modenschau Lose für "1 Kleine Royale Überraschung", diese können bei den teilnehmenden Geschäften eingelöst werden. Erkennbar sind diese Geschäfte an einer goldenen Ballonkrone vor dem Eingang.

Dank der Sponsoren Bella Decor, Brauerei Grosch, Buchhandlung Riemann, Edeka Markt Wagner und Modehaus Jasmin Franz können auch Hauptpreise gewonnen werden.

Weitere Aktionen und Angebote

Um das Programm abzurunden, bieten viele der Coburger Einzelhändler tolle Aktionen und Angebote, die unter dem Jahresmotto des City- und Eventmangements "Royal" stehen.

Rahmenprogramm

Schlossplatz-Gaudi:

Mund und Augen auf, denn für die Kinder ist auch auf der Opawiesn was los! Auf die kleinen Besucher warten ein Kinderkarussell, eine Fotobox und viele süße Leckereien.

Für die kleinen "Royals", Marktplatz Coburg, Prinz Albert Denkmal:

Auf dem Marktplatz, rund um das Denkmal des Prinz Albert, erwartet die Besucher das Team von Chili Events zum königlich, kreativen Basteln. Hier kann man seine persönliche Krone kreieren oder ein eigenes Schwert basteln. An diesem Tag kann jeder Coburgs König oder Königin sein.

Coburger Autoherbst: Die Besucher können über den Coburger Autoherbst von 12 bis 17 Uhr schlendern, der sich durch die Spitalgasse über den Marktplatz bis zum Albertsplatz erstreckt. Mehr als zehn verschiedene Autohäuser präsentieren hier Fahrzeug: ob Kleinwagen, Mittelklasse oder Luxus und Wohnmobile.

Albertsplatz: Die Freunde der Elektromobilität Coburg und einige Autohäuser informieren auf dem Albertsplatz wie man mobil bleiben und gleichzeitig das Klima schonen kann. Darüber hinaus hat man die Möglichkeit E-Mobilität als Beifahrer kostenlos vor Ort zu erleben. Die Besucher können sich in Gesprächen mit den E-Mobilisten über Ihre Erfahrungen austauschen oder sich die neuen Spritsparer anschauen. Ebenso kann man sein Reaktionsvermögen am Fahrsimulator bei der Kreisverkehrswacht Coburg testen.

Allzeit gut informiert:

Die Stadt Coburg öffnet die Tiefgarage Albertsplatz und die Parkhäuser Mauer, Zinkenwehr und Post an diesem Tag kostenlos. Ebenso steht das HUK Parkhaus und der Anger zum Parken zur Verfügung.

In die Stadt und zum Schlossplatz sind es von jedem Parkhaus circa sieben Minuten zu Fuß. Bitte beachten: Der Schlossplatz steht am 6. Oktober aufgrund der Opawiesn nicht zur Verfügung.