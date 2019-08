Sandkirchweih in Bamberg

Die Vorbereitung der Sandkerwa 2019 laufen schon seit einigen Wochen auf Hochtouren. Die Veranstalter der bei den Besucher sehr beliebten traditionellen Kirchweih in Bamberg, der Bürgerverein IV. Distrikt und die Bamberg Congress+Event GmbH - ein Tochterunternehmen der Stadt Bamberg - freuen sich, die Veranstaltung in diesem Jahr zum zweiten Mal gemeinsam ausrichten zu können.

Wichtig war es dabei den beiden Geschäftsführern Jürgen Wirth und Horst Feulner vor allem, den Charakter der Traditionskirchweih nicht zu verändern.

Vom 22. bis 26. August verbindet die Sandkerwa schon zum 69. Mal auf charmante Art und Weise Tradition mit Vergnügen. Das kultige Fischerstechen und der Hahnenschlag werden die Besucherinnen und Besucher ebenso anziehen wie das gemütliche Beisammensitzen bei Musik, Bier und Bratwurst in einer der vielen Kneipen und Hinterhöfe in der Sandstraße. Bereits am Mittwoch, 21. August 2019, findet um 19 Uhr in St. Elisabeth der Eröffnungsgottesdienst statt. "Nicht zuletzt ist es diese gelebte Tradition, die das einzigartige Flair der Sandkerwa ausmacht", so Prokuristin Simone Franke. Dies wolle man auch unbedingt erhalten.

Die Sicherheit der Besucher

Ganz oben auf der Prioritätenliste der Veranstalter steht aber natürlich immer die Sicherheit der Besucher. Es gibt deshalb auch in diesem Jahr ein sehr umfassendes Sicherheitskonzept, das in Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt der Stadt Bamberg, der Polizei, der Feuerwehr, dem Roten Kreuz und dem Katastrophenschutz erarbeitet wurde. Wie bereits im Vorjahr wird es in der Langen Straße, der Schweinfurter Straße und - heuer neu - auch am Markusplatz Schikanen auf den Straßen geben, die es Fahrzeugen unmöglich machen sollen, Geschwindigkeit aufzunehmen und so Festbesucher zu gefährden.

Auch der Jugendschutz liegt den Veranstaltern sehr am Herzen. Aussteller und Gastronomen sind angewiesen, genau auf die Einhaltung des Jugendschutzgesetzes zu achten. Das Mitbringen von Alkohol ist verboten, mitgebrachte Alkoholika werden bei den Kontrollen konfisziert und entsorgt. "Wir möchten unsere Besucher schon im Vorfeld darauf hinweisen, dass unsere Security-Mitarbeiter in ihre Taschen und Rucksäcke schauen müssen, um sicherzustellen, dass niemand Sachen mit zur Kerwa bringt, die da nichts verloren haben" bittet Geschäftsführer Feulner um Verständnis.

Festabzeichen kaufen für den Erhalt der Sandkerwa

Einen weiteren, aber sehr wichtigen Appell haben die Veranstalter an die Festbesucher: "Die dauerhafte Sicherung der Sandkerwa ohne Zäune, ohne Eintrittsgeld und ohne Kommerzialisierung kann nur gelingen, wenn alle einen kleinen Beitrag leisten und ein Festabzeichen kaufen. Deshalb möchten wir alle Besucher ganz herzlich bitten, erwerben Sie ein Festabzeichen und tragen Sie so dazu bei, dass wir Ihnen auch in den kommenden Jahren eine Sandkerwa bieten können, wie Sie sie kennen und lieben!"

Bis zum Montag, 19.08., ist das Festabzeichen zum Vorzugspreis von 3 Euro erhältlich, danach für 4 Euro. Die Vorverkaufsstellen für das Festabzeichen sind Karstadt, der FT (Austraße), die Rathaus Infothek und die Papeterie im Sand. Die ersten 4.000 Festabzeichen-Käufer erhalten zusätzlich ein T-Shirt oder eine Kappe, gesponsert von upjers. Besonderer Dank gilt den drei Hauptsponsoren Computop GmbH, upjers GmbH und Auto-Scholz, aber auch den weiteren Sponsoren Postler Wohnanlagen, SPONSEL, VR Bank Bamberg, Sparkasse Bamberg und Welcome Hotels Bamberg. Wirth und Feulner betonen, dass der Bürgerverein IV. Distrikt und die Stadt Bamberg sehr harmonisch und mit viel Engagement zusammenarbeiten: "Ganz besonderer Dank gilt allen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, der Feuerwehr, dem Roten Kreuz und vielen mehr für ihre Unterstützung. Bedanken möchten wir uns auch bei Willibald Mertl, der wieder ein wunderbares Plakat und das Festabzeichen zur Sandkerwa entworfen hat. Und zu guter Letzt: Danke an alle Anwohner für Ihr Verständnis."

Programm

Livemusik spielt täglich im Festzelt am Leinritt, am Katzenberg und vor der Brudermühle. Ein Vergnügungspark am Markusplatz mit Autoscooter, Karussell, Verlosung, Schießbude und Bewirtung sorgt für einen Riesenspaß bei den Besuchern. Der Eröffnungsgottesdienst findet am Mittwoch, 21. August, um 19 Uhr in der Kirche St. Elisabeth statt. Zelebrant ist Björn Wagner, die musikalische Begleitung geben die Mitglieder des Domchors. Am Donnerstag können sich von 13.00 bis 14.30 Uhr alle Kinder auf den Bamberger Kasperl® freuen und über sein Sandkerwa-Abenteuer staunen. Offiziell wird die Sandkirchweih am 22. August um 18 Uhr im Festzelt am Leinritt eröffnet - die Schirmherrschaft übernehmen Bambergs Oberbürgermeister Andreas Starke und Staatsministerin Melanie Huml.

Am Freitag findet um 17.30 Uhr ein Standkonzert am Markusplatz statt, gefolgt vom Festzug zum Kirchweihbaum um 17.45 Uhr. Er geht vom Markusplatz über die Markusstraße, Markusbrücke zur Unteren Sandstraße bis zum Elisabethenplatz. Um 18 Uhr wird der Kirchweihbaum traditionell vor der St. Elisabethenkirche geschmückt, begleitet durch Darbietung der Bauhandwerkerzünfte aus Gaustadt, Hallstadt und Stegaurach. Anschließend ist die Proklamation des/der Sandschützenkönigs/-königin 2019. Die Leitung hat die Schützengesellschaft Edelweiß mit ihrem Vorstand Heinz Jantschewsky.

Der Samstag startet um 14.30 Uhr mit dem Schüler- und Jugendfischerstechen auf der Regnitz. Der Schirmherr ist dieses Jahr Thomas Silberhorn, die Leitung übernimmt die Untere Schiffer- und Fischerzunft Bamberg. Gegen einen kleinen Unkostenbeitrag können die Besucher um 15 Uhr ein Orgelkonzert zur Sandkerwa im Kaiserdom Bamberg genießen.

Am Sonntag, 25. August, wird um 9.30 Uhr der Festgottesdienst am Elisabethenplatz gefeiert. Ab 11 Uhr ist für das leibliche Wohl beim Frühschoppen im Festgebiet bestens gesorgt. Um 14.30 Uhr ist der Aufmarsch zum 67. Fischerstechen geplant - er geht von der Steinertstraße zum Markusplatz, Kapuzinerstraße, Am Kranen, Obere Brücke, Karolinenstraße, Herrenstraße, Obere Sandstraße hin zum Sandbad zum Festzelt am Regnitzufer. Abgerundet wird das Programm am Sonntag um 15 Uhr mit dem 67. Fischerstechen auf der Regnitz, zu dem wieder viele Besucher erwartet werden.

Der Kinder-Hahnenschlag ist der Auftaktprogrammpunkt für Montag um 15.00 Uhr am Markusplatz. Um 17.45 Uhr ist dann der Aufmarsch zum Höhepunkt des Hahnenschlags - von der Unteren Brücke über die Dominikanerstraße, Obere Sandstraße zum Elisabethenplatz. Um 18 Uhr findet dann der Hahnenschlag vor der Elisabethenkirche statt. Mit einem beeindruckenden Feuerwerk mit Musik wird die Sandkerwa auf der Regnitz um 22.00 Uhr beendet.