Saisonstart der Handball-Bundesliga

Die Handball-Bundesliga startet in der ersten Oktoberwoche wieder in ihre Saison 2020/21. Da es wegen des vorzeitigen Saisonabbruchs keine Absteiger, sondern nur Aufsteiger gibt, sind 20 Vereine dabei. Damit wird die Spielzeit mit zwei Klubs mehr als bisher durchgezogen. Daraus ergeben sich 38 anstatt der üblichen 34 Spieltage.

Hygienekonzept besitzt große Bedeutung

"Die Corona-Pandemie ist nach wie vor eine sehr reale Bedrohung, der wir sehr solidarisch und mit einigem Erfolg entgegentreten", sagte HBL-Geschäftsführer Frank Bohmann. "Gerade deswegen legt der Handball sehr großen Wert darauf, durch ein überzeugendes Hygienekonzept mit Kontaktverfolgung in die Saison starten zu können."

Das von der Handball-Bundesliga ausgearbeitete Spiel- und Hygienekonzept wurde gemeinsam mit der Basketball-Bundesliga (BBL) entwickelt. Spieler, Betreuer und Schiedsrichter werden dabei regelmäßig und umfassend auf Covid-19 getestet. Damit sollen zudem die regionalen Möglichkeiten für eine zumindest teilweise Rückkehr von Zuschauern ausgeschöpft werden. HBL-Präsident Uwe Schwenker: "Wir werden weiterhin alles in unserer Macht stehende unternehmen, um passende Rahmenbedingungen für die Wiederaufnahme des Spielbetriebs mit Zuschauern zu ermöglichen. Denn Sport lebt von Emotionen - und die gibt es eben nur zu 100 Prozent auf dem Spielfeld und vor vollen Rängen. Das bleibt unser Ziel. Umso wichtiger ist es, dass wir die Hygiene beachten, Abstand halten und einen Mund-Nasen-Schutz tragen."

Mit 1000 Zuschauern

zum Heimspielauftakt

Das Bundesliga-Comeback des HSC 2000 Coburg am Dienstag, 6. Oktober gegen den SC DHfK Leipzig kann nun doch mit Zuschauern stattfinden.

Die Chefs der Staatskanzleien haben sich auf eine bundeseinheitliche Lösung für einen Probebetrieb mit Zuschauern im Profisport geeinigt. Beschlossen wurde eine sechswöchige Testphase, die zu Beginn eine Kapazität von 1 000 Zuschauern beziehungsweise 20 Prozent der größtmöglichen Auslastung bedeutet. "Für uns würde das bedeuten, dass wir zu unserem ersten Bundesliga-Heimspiel zumindest rund 1000 Zuschauer begrüßen dürfen", sagt Jan Gorr, Geschäftsführer des HSC 2000 Coburg.

100-seitiges Hygienekonzept

In ihrem fast 100-seitigen Hygienekonzept hatten die Coburger in der HUK-Arena zuerst mit 1250 Zuschauern für den Start geplant. "Unter dem Aspekt, dass wir in der vergangenen Woche noch damit rechnen mussten, komplett ohne Zuschauer zu starten, ist der neue Beschluss natürlich sehr positiv zu sehen und ein Schritt in die richtige Richtung. Dennoch hoffen wir natürlich darauf, dass unserer Konzeption in vollem Umfang entsprochen wird", so Gorr.

Die bisherigen Gespräche mit den lokalen Behörden seien sehr kooperativ verlaufen, so dass die Coburger Verantwortlichen nun auf grünes Licht auch vonseiten der Stadt Coburg warten. Bisher hat den Behörden die Freigabe der Landesregierung gefehlt, um individuelle Lösungen vor Ort zu ermöglichen. Diese Voraussetzung ist nun gegeben.

"Wir werden die Konzepte wie zugesagt umsetzen und somit bestmöglich den so wichtigen Gesundheitsschutz beachten. Wir sind hochmotiviert zu zeigen, dass ein Bundesliga-Handballerlebnis für die Zuschauer auch in dieser Phase sicher möglich ist."

Partner bekommen Vorzug

Aufgrund der im Vergleich zum Normalbetrieb immer noch deutlich begrenzten Kapazität werden Sponsoren und Dauerkarteninhaber für den Probebetrieb im Oktober den Vorzug bekommen. "Unsere Partner haben uns nicht zuletzt in der Corona-Krise hervorragend unterstützt. Ohne unsere Sponsoren wäre Handball auf Bundesliganiveau definitiv nicht möglich. Deshalb ist es für uns selbstverständlich, dass wir diese bei einer begrenzten Auslastung zuerst bedienen", so Gorr. Gleiches gelte für Dauerkarteninhaber: "Es war für uns wahnsinnig wichtig, dass viele unserer treuen Dauerkartenbesitzer von Rückerstattungen abgesehen haben. Deswegen werden wir die freien Kapazitäten auch zuerst an unsere Stammkunden vergeben. Wir arbeiten momentan noch an einer fairen Lösung für alle Beteiligten, so dass die Dauerkartenbesitzer, die beim ersten Heimspiel nicht berücksichtigt werden konnten, dafür im zweiten Spiel dabei sind."

HSC Coburg präsentiert

Jan Gorr als Geschäftsführer

Der HSC 2000 Coburg hat die Nachfolge des scheidenden Geschäftsführers Michael Häfner geregelt: Jan Gorr, der seit sieben Jahren als Chef-Coach auf der Bank der Coburger sitzt und auch das Amt des Sportlichen Leiters innehat, führt seit dem 1. Juli die Geschäfte der HSC 2000 Coburg GmbH. Mit Jan Gorr wurde der Wunschkandidat gefunden, mit dem die Coburger in die kommenden Jahre gehen möchten.

"Unser Anforderungsprofil war, dass wir jemanden suchen, der sportlich kompetent ist, aber auch die wirtschaftlichen Interessen vertritt, Führungsqualitäten hat und den HSC nach außen repräsentiert", sagt Aufsichtsratsvorsitzender Matthias Dietz, der die Gespräche mit Gorr zusammen mit Vorstandssprecher Stefan Apfel führte. Außerdem sei es wichtig gewesen, dass jemand mit "Stallgeruch", der die Philosophie des HSC kennt und lebt, das Kommando bekommt. "Ich denke, wir haben mit Jan die optimale Lösung als Nachfolge von Michael gefunden", sagt Dietz. "Außerdem hat Jan von Anbeginn seiner Zeit in Coburg bewiesen, dass er eine der tragenden Personen im Projekt HSC ist. Er hat auch als Trainer und sportlicher Leiter immer über den Tellerrand hinausgeschaut, sich für das Große und Ganze interessiert und sich immer positiv eingebracht", erklärt Stefan Apfel.

"Ich habe mich sehr gefreut, dass mir der Aufsichtsrat diese wichtige Position anvertraut", erklärt Jan Gorr. Natürlich sei diese Entscheidung auch für ihn ein großer Einschnitt und eine neue Herausforderung, doch auf diese freue er sich sehr. "Ich habe mir lange überlegt, ob es der richtige Zeitpunkt ist, mein Traineramt gegen das des Geschäftsführers einzutauschen. Letztlich reizt mich dieses neue Aufgabenfeld aber sehr und es bedeutet für mich auch die Chance, mich selbst noch einmal in spannenden Bereichen weiterzuentwickeln. Darüber hinaus kann ich mich auch zukünftig in die weitere Entwicklung des Vereins maßgeblich einbringen und da habe ich klare Ziele."

Ein echter Handballprofi

Mit dem Trainerjob hat der HSC Coburg ebenso eine sehr wichtige Schnittstelle besetzt. Mit Alois Mráz haben die Coburger einen jungen Trainer verpflichtet, der die Verantwortlichen in den Gesprächen vollends überzeugt hat. "Alois hat uns ab dem ersten Gespräch beeindruckt. Er ist ein echter Handballprofi, der in seiner Spielerkarriere schon viele Erfolge gefeiert hat. Mittlerweile ist er ein hungriger Trainer, der noch viel vor sich hat und dem wir zutrauen, unseren Verein weiterzuentwickeln", erklärt Jan Gorr.

Der A-Lizenz-Inhaber Alois Mráz ist ein Trainer, der sich Stück für Stück entwickelt und das Traineramt von der Pike auf gelernt hat. Nach seiner erfolgreichen aktiven Karriere, in der er unter anderem den DHB-Pokal gewann, Champions-League-Erfahrung sammelte und 139-facher Nationalspieler war, ist er nicht direkt Trainer im Profibereich geworden, sondern er hat viel Erfahrung im Nachwuchsbereich gesammelt und dann als Co-Trainer bereits Erst- und Zweitligaluft geschnuppert.

Beeindruckt habe die HSC-Verantwortlichen, dass Alois Mráz von Beginn an deutlich spüren ließ, dass er unbedingt dieses Amt und die damit verbundene Chance haben wollte. "Ich kenne Alois schon länger, er ist ein sehr besonnener Mensch, der individuell mit Spielern umgeht und dennoch klare Vorstellungen verfolgt. Schon im ersten Gespräch hat er mit viel Detail-Wissen bezüglich unseres Vereins und unseres Teams überzeugt", erklärt Jan Gorr.

Für Alois Mráz selbst ist die Chance, den HSC 2000 Coburg in der Bundesliga zu trainieren, eine große Motivation: "Ich freue mich riesig auf die neuen Aufgaben in Coburg. Ich schätze sehr, dass mir der HSC das Vertrauen schenkt und das möchte ich auch zu 100 Prozent durch meinen vollen Einsatz zurückgeben", sagt der 41-jährige Familienvater.