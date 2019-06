Saisonende HSC 2000 Coburg

Nach einer tollen Saison rückt das Saisonende immer näher. Am Samstag, 8. Juni, wird die 1. Mannschaft das letzte Spiel der Saison 2018/2019 in der HUK-COBURG arena bestreiten.

Das Team um Cheftrainer Jan Gorr empfängt den Dessau-Roßlauer HV in der Vestestadt. Anwurf ist um 18 Uhr. Für die Fans sind viele Aktionen vor, während und nach dem Spiel geplant.

Spielerverabschiedungen

Das Ende der Saison heißt leider auch wieder Abschied nehmen. Drei Spieler des aktuellen Kaders werden nächste Saison nicht mehr für den HSC spielen und sich neuen Herausforderungen stellen. Markus Hagelin kehrt in seine schwedische Heimat zurück und wird kommende Saison für den Erstligisten Eskilstuna GUIF spielen. Hagelin kam 2015 in die Vestestadt und absolvierte in der Zeit 131 Spiele für den HSC und erzielte dabei 112 Tore.

"Ich hatte hier ganz tolle Jahre, habe mich als Mensch und Handballer weiterentwickelt", so Hagelin über seine Zeit in Coburg. Außerdem wird auch Patrick Weber den HSC zum Saisonende verlassen.

Weber kam aufgrund der Verletzung von Christoph Neuhold zum Jahreswechsel von der SG BBM Bietigheim nach Coburg. In dieser Zeit absolvierte der 26-jährige 17 Spiele für Coburg und erzielte 30 Tore. Patrick Weber wird sich in der kommenden Saison einer neuen Herausforderung stellen und wechselt zum TuS Ferndorf.

Und zuletzt wird der ehemalige tschechische Nationalspieler Petr Linhart Coburg verlassen. Er wechselte im Sommer 2017 vom französischen Erstligisten Fenix Toulouse nach Coburg. Leider konnte er nach zahlreichen Verletzungen seine Qualitäten nicht richtig unter Beweis stellen und absolvierte nur 14 Spiele für den HSC.

Der HSC wird ihm bei seinen weiteren Reha-Maßnahmen unterstützen, bis er sich einen neuen Verein anschließen wird.

Neuzugänge

Der HSC darf sich über zwei hochkarätige Neuzugänge freuen. Der 27-jährige Andreas Schröder wechselt vom Bundesligisten HC Erlangen zum HSC. Durch seine Bundesligaerfahrungen kann er vor allem in der Weiterentwicklung der Mannschaft unterstützend sein. Schröder ist in Deckung und Angriff ein gestandener Spieler und wird eine Führungsposition im Kader einnehmen. Der Rückraumspieler kann gerade mit dieser Erfahrung für das Team bei der weiteren Entwicklung ein wichtiger Faktor sein. Vor allem die vielen jungen Spieler, die sich im Rahmen des Coburger Wegs im HSC-Kader weiterentwickeln, werden davon enorm profitieren. Der 21-jährige Štepán Zeman wird den HSC außerdem nächste Saison unterstützen. Der tschechische Nationalspieler kommt vom HC Zubrí aus der ersten tschechischen Liga. Er wird Markus Hagelin ersetzen und der Defensive Stabilität verleihen.

Saisonrückblick

Das letzte Spiel soll auch als Rückblick auf eine lange und erfolgreiche Saison genutzt werden. Mit einer hervorragenden Hinrunde, hat die Mannschaft in der Rückrunde gemerkt, dass es noch an Erfahrung und Konstanz in den Spielleistungen fehlt.

In engen Spielen in der Rückrunde wurden einige Punkte liegengelassen und letztlich der Aufstieg verpasst. Dennoch kann man auf eine tolle Saison mit emotionalen Spielen und starken Leistungen zurückblicken.

Im Rückblick auf die gesamte Saison hat die Mannschaft von Jan Gorr starke Leistungen gezeigt und sich in der Spitzengruppe etabliert. Natürlich hat man gesehen, an welchen Schwachpunkten man arbeiten muss, die Spieler sind erfahrener und werden in der kommenden Saison hochmotiviert zurückkommen und erneut versuchen, sich oben festzusetzen.

Der gesamte Verein will sich vor allem auch bei seinen Fans bedanken, die die Mannschaft in der letzten Saison immer unterstützt haben. Ihr habt nicht nur die Arena immer zum Kochen gebracht, sondern habt die Jungs auch bei den Auswärtsfahrten unterstützt.

Die Saison in Zahlen

Florian Billek ist auf Platz 10 der besten Feldspieler der 2. Handballbundesliga. Mit 28 Spielen und 177 Toren führt er die Liste beim HSC an. Davon erzielte er 77 Tore nach 7 Meter Würfen und hat eine Wurfquote von 78,32 Prozent.

Mit einer starken Bilanz beendet Torhüter Jan Kulhanek die Saison mit 308 Paraden in 37 Spielen und einer Quote von 33,56 Prozent gehaltener Bälle. Konstantin Poltrum hat mit seinen 34 Spielen 142 Paraden hingelegt.Die Offensive des HSC hat in der Saison 2018/2019 insgesamt 1051 Tore erzielt (ohne das letzte Spiel) und steht damit auf Platz 5. Der Angriff hat eine Wurfquote von 64,80 Prozent. Die Defensive des HSC steht sogar auf Platz 3. Mit gesamt 959 Gegentoren (ohne das letzte Spiel) und insgesamt 445 Paraden steht die Coburger Abwehr in der oberen Tabelle. Der HSC 2000 Coburg wünscht ein spannendes letztes Saisonspiel und eine schöne Saisonabschlussfeier und bedankt sich bei seinen Fans für die tolle Unterstützung.