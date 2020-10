Saisonauftakt BBC Coburg

Das Warten hat nun endlich ein Ende: nicht nur für die BARMER 2. Basketball Bundesliga, sondern auch für das Team des BBC Coburgs. Nach dem Saisonauftakt letzte Woche beim Aufsteiger EPG Baskets Koblenz bestreiten die Vestestädter kommenden Sonntag, 25. Oktober, um 16 Uhr ihr erstes Heimspiel gegen die TSV Oberhacking Tropics.

Ambitionierte Ziele

"Ich erhoffe mir, dass wir ein Wörtchen beim Meisterschaftsrennen mitreden werden", legt Coburgs Cheftrainer Valentino Lott die Messlatte für sich und seine Mannschaft hoch. Mit seinem breiten Kader will der neue Headcoach nicht nur den erstmaligen Playoffeinzug im vergangenen Jahr wiederholen, sondern eine noch bessere Performance zeigen. "Wir haben eine gute Mannschaft im Sommer zusammengestellt. Für mich ergibt es keinen Sinn, sich leicht erreichbare Ziele zu setzen. Wir müssen uns nach oben orientieren und uns herausfordern."

750 Karten pro Spiel

"Es ist ein ungewöhnlicher Zeitpunkt", weiß auch Wolfgang Gremmelmeier, Geschäftsführer des BBC. "Aufgrund des dynamischen Infektionsgeschehens und der damit einhergehenden Verordnung war lange nicht klar, wie viele Zuschauer wir zulassen können. Nach Absprache mit der Stadt werden wir nun mit vorerst 750 Karten pro Spiel in die Saison starten. Darunter sind nicht nur Dauerkartenbesitzer, sondern auch Käufer von Einzeltickets." Die Einzeltickets werden ausschließlich online zu erwerben sein. Zeitgleich ist der Verkauf der Dauerkarten gestartet, die ebenso nur online erhältlich sind.

Šeric machte Kader komplett

Mit einem Doppellizenzler komplettierte der BBC Coburg den Kader für die kommende Saison der BARMER 2. Basketball Bundesliga ProB. Forward Mateo Šeric wird den Dress der Vestestädter überwerfen, wenn er nicht im Erstliga-Einsatz bei Brose Bamberg ist. Der 21-Jährige soll sich mit guten Auftritten für den BBC Minuten in Bamberg erarbeiten: "Mateo hat sehr große Schritte gemacht in den letzten Jahren und sich schnell der BBL genähert. Er ist immer motiviert und hat einen hohen Anspruch an sich selbst. Es geht nicht darum, dass er einfach bei uns mitspielt, sondern darum, dass er sich bei uns entwickelt - da sind wir in regelmäßigem Austausch mit Brose Bamberg", erklärt Valentino Lott. "Er bringt uns eine gute Größe auf die Positionen vier und fünf und macht unseren Kader dort noch tiefer. Mit seiner Flexiblität soll er das Feld breit machen - er ist ein gefährlicher Schütze."

ProB mit 24 Teams

Die ProB spielt auch in der Saison 2020/2021 wieder in zwei 12er-Staffeln die Aufsteiger in die ProA aus. Beide Staffeln der ProB starteten am Wochenende des 17. Oktobers. Die Hauptrunde endet nach jetzigem Stand am 13. März 2021. Aufgrund des späteren Spielstarts wird erstmals in der ProB auch an Weihnachten und kurz nach Silvester gespielt. In Zeiten von Ungewissheit und erschwerter Planbarkeit ist es ein starkes Zeichen für die BARMER 2. Basketball Bundesliga alle freien Plätze in der ProB besetzen zu können, so heißt es in einer Pressemitteilung der 2. Basketball-Bundesliga GmbH.