Rothwind lädt zur Kerwa ein

Traditionell am ersten Juni-Wochenende wird im Mainleuser Ortsteil Rothwind Kerwa gefeiert. Ab dem morgigen Donnerstag, 30. Mai, geht es wieder rund. Die Metzgerei und Gastwirtschaft Fred Vonbrunn wird in Zusammenarbeit mit dem Gesangsverein Rothwind/Fassoldshof und der SG Roth-Main dafür sorgen, dass niemand hungrig oder gelangweilt nach Hause gehen muss. In der Gastwirtschaft und dem Biergarten im Hof der Familie Vonbrunn und im angrenzenden Garten der Familie Weber spielt sich das Kerwa-Geschehen ab.

Kulinarische Köstlichkeiten

Das Vonbrunn-Team kredenzt wieder von Donnerstag bis Montag allerlei kulinarische Köstlichkeiten. Vom Kerwa-Auftakt bis zum Ausklang gibt es neben Hausmacher Brotzeiten ganztägig warme Kirchweihspezialitäten wie Braten, Wild- und Pfannengerichte sowie Spargel (außer Sonntag- und Montagmittag).

Im benachbarten Garten der Familie Weber können Sie von Samstag bis Montag Freunde und Familie treffen und es sich rundum gut gehen lassen. An allen Tagen gibt es Kulmbacher Bier und verschiedene Speisen. Am Samstag gibt es ab 18 Uhr Sau am Spieß im Gartenbetrieb. Am Sonntag ab 10 Uhr ist zum Frühschoppen eingeladen.

Auch in Zeiten von Hightech-Spaßgeräten und Internet-Vergnügen haben traditionelle Schaustellerbetriebe wie der der Firma Schramm aus Rehau auf jeden Fall noch ihre Daseinsberechtigung. Den besonderen Reiz, den Schiffschaukel, Los- und Schießbude, Süßwarenwagen oder Kinderkarussells seit Jahrzehnten auf Groß und Klein ausüben, kann man auch in Rothwind erleben, wo der alteingesessene Vergnügungsbetrieb Schramm, der 1954 gegründet wurde und nun in der dritten Generation betrieben wird, seine Vergnügungsstände wieder aufbauen wird.