Riedseefest Bad Staffelstein

Der Bad Staffelsteiner Sport-Angler-Club und Umgebung lädt zu seinem Riedseefest am Samstag und Sonntag, 20. und 21. Juli, ein. Seit vielen Jahren pflegen die Sport-Angler den Brauch, im Sommer ein Fest für die Mitglieder, Freunde, Gäste und Urlauber am Riedsee zu veranstalten. Eingeladen sind alle, die es zu schätzen wissen, in der schönen Landschaft und Natur zwischen Riedwald und Baggersee zu feiern.

Fast angrenzend an den Kurpark der Obermain Therme wurde genügend Platz für viele Festbesucher zur gemütlichen Einkehr bei Musik geschaffen. Zusätzlich steht neben der Riedseehütte ein Festzelt für alle Wetterlagen bereit. Auf geht's zum Bieranstich mit der bekannten Band "Mainfieber light" am Samstag, 20. Juli, um 17.30 Uhr.

Wesentlicher Bestandteil des Riedseefestes ist der Feldgottesdienst am Gewässer, am Sonntagfrüh um 9 Uhr mit Pfarrer Matthias Hagen. Die Klampfengruppe der Kultur- und Freizeitfreunde Bad Staffelstein sorgt hier für die musikalische Begleitung und spielt anschließend zum Frühschoppen bis Mittag auf. Am Nachmittag, ab 15 Uhr, bis zum Schluss sorgt die "Wallstreetband" mit viel Musik für die Unterhaltung.

Für das leibliche Wohl sorgen wieder viele Helfer des Sport-Angler-Clubs nach Kräften. Angeboten werden: fränkisches Landbier, Wein und alkoholfreie Erfrischungsgetränke, Kaffee, Kuchen und Torten, Steaks und Bratwürste sowie Fisch- und Lachsbrötchen. Sehr beliebt sind alle Jahre auch die gebackenen Forellen. Am Sonntagmittag gibt es auch Schweinebraten mit Klößen. Die gesamte Vorstandschaft mit ihrem Vorsitzenden Jürgen Haselmann und Stellvertreter Gerhard Apfel und alle freiwilligen Helfer sind für einen guten Verlauf bestens gerüstet. Die gesamte Bevölkerung und alle Gäste sind zum Feiern in freier Natur recht herzlich eingeladen und willkommen.

Programm

Samstag, 17.30 Uhr: Bieranstich und Eröffnung mit der Band "Mainfieber light"

Sonntag, 9 Uhr: Feldgottesdienst mit anschließendem Frühschoppen. Beste Unterhaltung mit der Klampengruppe der Kultur- und Freizeitfreunde Bad Staffelstein

15 Uhr bis in die Nachtstunden: "Wallstreet" sorgt für Stimmung