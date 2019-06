RadTOURpur in Weismain

Bereits zum 21. Mal heißt es "RadTOURpur von Autos keine Spur". Sicherlich ist die Veranstaltung bei gutem Wetter für Organisatoren, Mitarbeiter und Teilnehmer eine feine Sache. Das wichtigste scheint aber dennoch zu sein, dass es Spaß macht mit dem Fahrrad auf der Straße fahren zu können ohne auf den motorisierten Verkehr zu achten. Und so bereitete es in den letzten Jahren für alle Beteiligten eine Menge Spaß, sich durch Weismain in das Kleinziegenfelder Tal zu bewegen.

Die Straße gehört den Radlern

So ist auch wieder diesen Pfingstmontag, 10. Juni, die Staatsstraße 2191 zwischen Weismain und Kleinziegenfeld für den Autoverkehr gesperrt. Auch die Nebenstrecken über Wohnsig, Wunkendorf und Modschiedel nach Weiden sowie die Straßen nach Großziegenfeld und Arnstein sowie Erlach stehen von 9 Uhr bis 17 Uhr ausschließlich den Radlern und Wanderern zur Verfügung.

Die gesperrten Strecken bieten Radelspaß in allen Schwierigkeitsgraden: Neben der fast ebenen Staatsstraße im Tal können auch Bergetappen auf den Jura gefahren werden. Zu entdecken gilt es wunderbare Jura-Landschaft, schafbeweidete Wacholderhänge, bizarre Felsformationen, schattige Täler und glasklare Bäche.

Im Verkehrsbereich von Altenkunstadt ist die Strecke von Weismain kommend über Baiersdorf, Prügel, Maineck und Mainklein bis Burgkunstadt für Radler, Inline-Fahrer und Fußgänger frei. Der Streckenverlauf im Burgkunstadter Stadtgebiet führt von Burgkunstadt aus durch die nordöstlichen Stadtteile. Dort gibt es aber keine komplette Streckensperrungen für den motorisierten Straßenverkehr. Auto und Motorradfahrer werden aber besonders gebeten, verstärkt Rücksicht auf Radler zu nehmen.

Attraktives Rahmenprogramm

Um 11 Uhr findet die offizielle Eröffnung der 21. RadTOURpur statt, mit Bieranstich vor dem Weismainer Rathaus.

Zudem steht Interessenten ganztätig ein Informationsstand beim Rolandsbrunnen mit Wissenswertem rund um die radTOURpur zur Verfügung. Ab dem späten Vormittag bietet Optik Schneider in seinem Geschäft Nützliches für Radfahrer an. Um 14 Uhr kommt bei schönem Wetter das Spielmobil des Landkreises Lichtenfels mit Hüpfburg, Spiel und Spaß, das viele Attraktionen für Kinder im Gepäck hat. Auch das NordJURA-Museum im Kastenhof ist von 14 bis 17 Uhr geöffnet.

Für das leibliche Wohl sorgt die ausgezeichnete Weismainer Gastronomie, die für ihre Gäste viele Spezialitäten aus der Region bereithält.

Parkmöglichkeiten

Parkmöglichkeiten rund um die radTOURpur: Gelände der Brauerei Püls (Burgkunstadter Straße), Kindergarten/Grundschule (Bürgermeister-Rothlauf-Straße), Gelände der Firma BAUR, Parkplätze am Stadion (Michael-Dechant-Straße), Kastenhof über Abt-Knauer-Straße. Arnstein: Parkplatz Gasthof "Frankenhöhe", Ortsmitte. Fesselsdorf: Parkplatz am Gasthaus Göring (Kaltenhausen). Großziegenfeld: Feldweg zum Aussiedlerhof Böhmer, Ortsmitte. Kleinziegenfeld: Parkplatz der Gastwirtschaft Zöllner, am Gelände der Firma Preißinger-Bau (Wiese, von Stadelhofen kommend in Richtung Kleinziegenfeld). Modschiedel: Großparkplatz des Tanzcenters Deuber. Weiden: Dorfplatz in der Ortsmitte. Mehr Informationen zum Programm, der verschiedenen Touren oder zu den Parkmöglichkeiten finden Sie unter www.stadt-weismain.de.