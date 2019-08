Proß lädt zur Kerwa ein

Kerwa ist ein Brauch , der nicht nur in ganz Franken, sondern natürlich auch in Proß hochgehalten wird. Drei Tage lang feiert der kleine Mainleuser Ortsteil am Wochenende wieder ausgelassen. Die "Proßer Kerwa" ist wegen ihrer gemütlichen, familienfreundlichen Atmosphäre, der wirklich attraktiven Preise und natürlich wegen der breiten Auswahl an fränkischen und auch internationalen Schmankerln weit über die Grenzen der Marktgemeinde Mainleus hinaus bekannt und beliebt.

Die Dorf-Kerwa drohte in Proß auszusterben, als die Gastwirtschaft Stenglein ihre Pforten schloss. Der Gesangverein wollte sich nicht damit abfinden, dass mit der Kerwa ein weiteres Stück Brauchtum sterben sollte und griff die Tradition wieder auf.

Die ersten Veranstaltungen mussten noch im Freien abgehalten werden und man improvisierte und feierte Kerwa auf eine ganz einfache Art und Weise. Im Jahr 1977 wurde die alte Dreschhalle in einen Bierstadel umfunktioniert, und somit konnte bei jedem Wetter gefeiert werden. Ab da wurde der Ablauf und das Konzept verändert, so dass der Personalbedarf und der Arbeitsaufwand wuchs. 1996 wurde dann die Interessengemeinschaft Proß zur Erhaltung des alten Feuerwehrhauses gegründet, seither betreiben Gesangverein und Interessengemeinschaft die Proßer Kerwa gemeinsam.

Die letzten Jahre feierte man die Proßer Kerwa in der Halle von Horst Brummer, die sich unmittelbar neben dem Gemeinschaftshaus der IG Proß und dem Kinderspielplatz befindet. Ab diesem Jahr findet sie in Zelten auf dem Festplatz statt. Günstig am Radweg von Kulmbach nach Thurnau gelegen, ist Proß der ideale Ort um einen kleinen Zwischenstopp nach einer anstrengenden Radtour einzulegen, und traditionell nehmen auch viele Radler die Gelegenheit wahr, um hier ihren Durst zu löschen.

Das ganze Dorf ist auf den Beinen und auch Ortsfremde helfen dazu, wenn es gilt, wieder eine herausragende Kerwa auszurichten, bei der neben der Sorge um das leibliche Wohl den Gästen natürlich immer wieder ein abwechslungsreiches Programm geboten werden soll. Auf diesen Weg möchten sich alle Proßer bei allen Helfern bedanken, ohne die es nicht zu schaffen wäre eine Veranstaltung in dieser Größe durchzuführen.

Programm für Jung und Alt

Damit die Stimmung jeden Tag ihren Höhepunkt erreicht, gibt es ein abwechslungsreiches Programm für Jung und Alt.

Das Sonntagsprogramm beginnt um 10 Uhr mit einem Gottesdienst und anschließendem Weißwurstfrühschoppen. Ab 14 Uhr gibt es Unterhaltung für die jüngere Generation mit dem Spielmobil des Kreisjugendring, einer Tombola, Torwandschießen, und natürlich darf auch eine Hüpfburg nicht fehlen. Die vielfältigen Spielmöglichkeiten am Kinderspielplatz stehen ebenfalls zur Verfügung.

Die ältere Generation kann sich auf ein Kaffeetrinken mit selbstgebackenen Torten und Kuchen freuen. Als besondere Spezialität gibt es an allen Tagen Souvlaki-Spieße und wegen des großen Erfolgs die beliebten Kartoffel-Spiralen mit verschiedenen Dips als Gaumenfreude. Nach einem Jahr Pause, wird ab 16 Uhr wieder die beliebte Pizza angeboten. Für tolle Unterhaltung sorgt ab 17 Uhr " HaGeBu - Musik mit einem ;- )"

Gespannt sein darf man auch auf den dreitägigen Barbetrieb. Hier hat sich die einheimische Dorfjugend wieder tolle Sachen ausgedacht. Die Bar, die an allen drei Tagen ab 21 Uhr geöffnet ist, findet man im Außenbereich des IG Hauses. Lassen Sie sich überraschen!

Eröffnet wird die Proßer Kerwa am Samstag um 19 Uhr mit dem Bieranstich, den Bürgermeister Robert Bosch voraussichtlich höchstpersönlich vornehmen wird. Anschließend werden dann Fredi und Didi zur Unterhaltung der Kerwa-Besucher aufspielen

Traditionelles "Rumspieln"

Am Montagmorgen beginnt das traditionelle "Rumspieln". Mit allerlei abenteuerlichen Musikinstrumenten wird dabei von Haus zu Haus gezogen, um kleine Gaben einzusammeln.

Für Kerwamontag ist es den Proßern gelungen, wie im letzen Jahr Markus Brand wieder auf die Bühne zu holen, einen bekannten Alleinunterhalter aus der Oberpfalz. Ab 19.30 Uhr wird Markus Brand dann zum " Kerwatanz" aufspielen. Gefeiert wird in Proß bei jedem Wetter. Der Gesangverein und die Interessengemeinschaft Proß freuen sich auf zahlreichen Besuch.