Pfingstmarkt in Bischofsheim

Der Sonntag vor Pfingsten, 2. Juni, ist in Bischofsheim traditionell Markttag. Rund 40 Markthändler sorgen von 11 bis 17 Uhr für ein breit gefächertes Angebot in Bischofsheims guter Stube: Sämereien, Pflanzen, Gartenbauerzeugnisse, Kräuter, Gewürze, Marinaden, Honig, Haushaltsartikel, Holzwaren, Korbwaren und Flechtarbeiten, Lederwaren, Modeaccessoires, Schmuck, Schuhe, Hüte und Mützen, Textilien aller Art. Ausstellungsanhänger zu Türen-, Fenster- Treppen- und Deckenrenovierungen sowie Markisen, Haustüren und Rollläden runden das Angebot ab. Auch für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt: Neben den ansässigen Gastronomiebetrieben mit ihrem umfangreichen Angebot von der Rhöner bis zur internationalen Küche ist auch ein Hähnchengrill sowie ein Stand mit Popcorn, Mandeln, Waffeln und Crêpes vor Ort. Darüber hinaus öffnen zahlreiche Geschäfte von 11 bis 16 Uhr, verteilt auf das Gewerbegebiet am Bahnhof, die Altstadt, die Rhönstraße, die Neustädter Straße Haselbach.

Wer will, verbindet seinen Marktbesuch in Bischofsheim mit einem Ausflug in die Umgebung. Kreuzberg, Osterburg, Rothsee und andere Orte bieten eine Vielzahl an Möglichkeiten. Eindrucksvoll erhebt sich der Kreuzberg oberhalb von Bischofsheim. Als Wallfahrtsort weist er eine Jahrhunderte alte Tradition auf, die ihm den Beinamen "Heiliger Berg der Franken" einbrachte. Doch nicht nur Wallfahrer, sondern auch zahlreiche Wanderer, Urlaubsgäste und Ausflügler zieht der Kreuzberg nahezu magisch an. Von seinem Gipfel blickt man weit über das fränkische Land, über die umliegenden Rhönberge bis in den Thüringer Wald und in den Spessart. Seit Anfang des 17. Jahrhunderts werden die Pilger am Kreuzberg schon von den Franziskanern betreut. 1731 kam die klostereigene Brauerei dazu, die das berühmte Kreuzbergbier braut. Bischofsheim an der Rhön bietet eine Vielzahl an Freizeitmöglichkeiten. Das ausgedehnte Wanderwegenetz inklusive der Kreuzbergtour und die vielen Mountainbikerouten inklusive des Flowtrails am Kreuzberg, laden ein, Natur und Landschaft kennen zu lernen - tolle Ausblicke inklusive.