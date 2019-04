Palmmarkt in Hollfeld

Es ist April, die Sonne scheint warm, überall fängt es an zu blühen und zu duften. Der Frühling begeistert und belebt wieder jeden Einzelnen , besonders nach diesem langen Winter. Ostern steht vor der Tür - ein Fest für die ganze Familie - und geht einher mit dem Frühlingsanfang. Wie jedes Jahr lockt vor Ostern am Palmsonntag der Palmmarkt zahlreiche Besucher ins wunderschöne Hollfeld. Entspannt einkaufen gehen, Freunde und Nachbarn treffen, sich bei der frühlingshaften Stimmung erholen und natürlich Hollfeld einen Besuch abstatten.

Vielseitige Angebote

Hier kann man sehr viel erleben. Auf dem Marienplatz, am Oberen Tor und auf dem Spitalplatz verwandeln über 90 Aussteller und Lieferanten die Stadt in eine traumhafte Einkaufsmeile. Im Mittelpunkt der Verkaufsangebote stehen - ganz der Jahreszeit entsprechend - frühlingshafte Dekorationen, Blumen- und Ostergestecke. Für das nahende Fest findet der Besucher hier alles, was er noch braucht - oder was das Fest schöner macht. Aber nicht nur österliche oder frühlingshafte Dekoration begeistert hier, sondern auch das Mehr an Angeboten: Natürlich wird auch das übliche Warensortiment des täglichen Gebrauchs für die Besucher bereit stehen.

Verkaufsoffener Sonntag

Was gibt es Schöneres, als an einem frühlingshaften Sonntag entspannt in der Stadt shoppen zu gehen und sich passend für die neue, warme Jahreszeit einzudecken? Der Frühling verlangt nach Farbe - und jetzt kann man sie tragen. Aber nicht nur modisch, sondern auch dekorativ kann man den Frühling in sein Zuhause lassen. All das findet man am verkaufsoffenen Sonntag in Hollfeld.

Um den Gästen nur das Beste zu bieten, haben auch viele Hollfelder Einzelhändler in der Innenstadt ab 12 bis 17 Uhr ihre Geschäfte geöffnet und halten unschlagbare Angebote und verlockende Aktionen für Sie bereit! Das eine oder andere Schnäppchen lässt sich auch beim Flohmarkt im städtischen Kindergarten am Oberen Tor machen. Dort stehen von 10 bis 16 Uhr Kinderkleidung und Spielsachen zum Verkauf. Ebenso kommen Leseratten auf ihre Kosten. Im historischen Niegelshaus am Steinweg lädt die Stadtbücherei von 11 bis 17 Uhr zu einem Bücherflohmarkt ein.

Kulinarisch versorgt

Und nach dem Bummel? Der kann an so einem frühlingshaften Wetter schon länger gehen. Am Ende, glücklich über seine neuen Sachen, die man auf dem Markt und in den Geschäften gefunden hat, rundet ein Besuch in der Hollfelder Gastronomie den Tag ab - die Stadt lädt zu einem Besuch in den Gastwirtschaften und Restaurants ein. Und hier gibt es alles, was das Herz und vor allem der Appetit verlangt - von italienisch bis gut fränkisch, jeder Hunger wird gestillt.