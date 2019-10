Oktobermarkt mit Apfelfest in Ebern

Wenn sich das Laub in bunte Farben verfärbt und die Erntezeit dem Ende zuneigt, dann ist auch die Zeit der Herbstmärkte bekommen. Ein solcher findet am Sonntag,13. Oktober, ab 11 Uhr auch in der Altstadt von Ebern statt. Bei einem gemütlichen Bummel über den Markt können sich die Besucher über eine vielfältige Palette verschiedener Angebote freuen und auch die Geschäftsleute von Ebern haben ihre Türen ab 13 Uhr mit ihren neuesten Herbst- und Winterangeboten geöffnet.

Herbstzeit ist aber nicht nur Erntezeit. Man darf sich auch über Spaziergänge durch einen bunten Laubwald und das nochmalige Auftauchen der warmen Herbstsonne freuen oder auch nur auf einen gemütlichen Abend mit der passenden Herbstdekoration zu Hause.

Rund um den Marktbrunnen und auf dem Marktplatz wird aber erst einmal am Sonntag allerhand geboten sein. Die Vereine und Aussteller halten ihr Angebot bereit und das reicht von den Herbstblumen und zahlreichen Dekoartikeln bis hin zu nützlichen Haushaltsartikeln und Kleidung für den Herbst und Winter.

Die neue Herbst- und Wintermode bringt ebenfalls neue Farben, Schnitte und Materialien. Von wegen grauer Herbst! Kräftiges Rot und Orange sind gefragt bis hin zu feurigen Chilli- oder kräftigen Bordeaux-Tönen. Der rote Faden zieht sich durch nahezu alle Kollektionen.

Bei den Mustern steht Karo ganz oben und der Modetrend schlechthin ist XXL-Layering, bei dem man nicht nur ein, sondern gleich mehrere übergroße Teile auch übereinander trägt.

Apfelfest mit vielfältigem Angebot

Große Tradition hat das Apfelfest, das der Bund Naturschutz in Zusammenarbeit mit dem Kreisverband für Gartenbau und Landespflege veranstaltet und damit auch einen hervorragenden Überblick über die Vielfalt und die Qualität der heimischen Obstsorten gibt. Im Rathaus sorgen Mitglieder des Bund Naturschutz für das leibliche Wohl mit Kaffee und eine Vielzahl unterschiedlicher Apfelkuchen. Außerdem gibt es frisch gepressten Apfelsaft. Kinder können Apfelgeschichten hören oder mit Äpfel drucken. Vereine und Obstwirte bieten dabei den Gästen auch die Möglichkeit Äpfel und Birnen aus Streuobstanbau zu kaufen. Außerdem erstreckt sich ihr Angebot von Säften, Likören und Schnäpsen bis hin zu weiteren kulinarischen Köstlichkeiten. Auch eine Baumschule wird präsent sein, um mit dem Verkauf von Obstbäumen und Obstgehölzen die Veranstaltung zu unterstützen. Ein gartenbauliches Highlight ist aber auch die Möglichkeit, sein eigenes Obst bestimmen zu lassen. Hierzu konnte wieder der bekannte Pomologe Frank Schellhorn gewonnen werden, der die mitgebrachten Schätze begutachtet und bestimmt. Dies ist kein leichtes Unterfangen, weil es auch heute noch viele seltene Obstsorten gibt. Auf jeden Fall sollte man dazu mindestens fünf reife Früchte von einem Baum mitbringen.

Hinsichtlich der Ernte hat die Stadt Ebern in diesem Jahr von sich aus zur Aktion "Ernte erlaubt und erwünscht" aufgerufen mit dem Ziel, dass das Obst möglichst verwertet wird. Immer mehr Obst bleibt nämlich hängen oder fällt einfach auf die Wege. Aus diesem Grund stellt die Stadt bestimmte gemeindliche Obstbäume für den Eigenverbrauch zur Verfügung. Diese Obstbäume sind mit einem Hinweisplakat gekennzeichnet. Von der Stadt wird diese Aktion auch als Beitrag zum "Marktplatz der biologischen Vielfalt" angesehen.