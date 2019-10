Neukenroth feiert Kirchweih

Neugrua feiert am Wochenende seine traditionelle Trachtenkirchweih mit abwechslungsreichen Unterhaltungsprogramm. Die Neugrüede Kerwa bietet mit ihren farbenprächtigen, traditionellen Trachten mit Tanz, Musik, Gesang und Speis und Trank an allen Festtagen einen Augen- Ohren- und Gaumenschmaus. Los geht es in den Gasthäusern schon am Donnerstag mit Schlachtschüsselessen und Kerwaschmankerl.

Unter Schirmherrschaft von Bürgermeister Rainer Detsch bieten die Einhaltpaare des Volkstrachtenvereins "Zechgemeinschaft" Neukenroth von Samstag, 19., bis Montag, 21. Oktober 2019, auf dem Dorfplatz ein buntes Kirchweihtreiben, in dessen Mittelpunkt die Erhaltung von Sitte, Tracht und Brauchtum steht. Sollte das Wetter nicht mitspielen kann man in die Zecherhalle ausweichen. Die fünf Einhaltpaare mit ihren zwei Kellnern, den Vortänzern Katharina Schülein und Johannes Fröba sowie Christoph Beetz und Mathias Sprenger haben seit Wochen mit ihrem Organisations- und Helferteam die Vorbereitungen für eine zünftige Kerwa getroffen.

Gleich zum Auftakt am Samstag, 19. Oktober, wird die Baumaufstellung am Dorfplatz ab 10 Uhr ein besonderes Spektakel. Wenn der herausgeputzte und geschmückte Fichtenriese von 25 Meter Länge in sein Fundament gehievt wird, werden viele Schaulustige teilnehmen und die Bläsergruppe der Zechgemeinschaft wird mit Musik anfeuern.

Der Festgottesdienst beginnt am Sonntag um 9.15 Uhr, und eine Kirchenparade wird ab 9 Uhr zur St. Katharina Kirche führen. Der Kerwa-Gottesdienst wird von der Gesangsgruppe der Zechgemeinschaft umrahmt. Ab 12.30 Uhr holen dann die Einhalter in ihren Trachtenanzügen ihre Mädchen vor deren Wohnungen ab. In ihren farbenprächtigen Trachtenkleidern lassen sie sich gerne zum Tanz vor der Haustüre einladen. Dazu ertönt, neben der Blasmusik, auch immer wieder ein kräftiges, euphorisches und mit Elan gerufenes "wä hot Kerwa, mie ham Kerwa" mit einem kräftigen Freudenruf "Tschihui". Begleitet werden die Paare von der Bläsergruppe die zum Plan führt. Hier werden bis zum Eintreffen der großen Paare die kleinen der Kindertanzgruppen ihre einstudierten Tänze zeigen. Nach Eintreffen der Einhaltpaare wird Schirmherr Bürgermeister Rainer Detsch den Plantanz eröffnen.

Der Kirchweihausklang beginnt am Montag, 21. Oktober, um 14 Uhr mit Überraschungen, Wettbewerben, Hahnenschlag und einer großen Verlosung.

Die Trachtenkirchweih in Neukenroth ist der Weihe des Gotteshauses gewidmet. Erstmals erwähnt wird um 1335 eine Kapelle in Neukenroth. Das Kirchweihfest ist aber nicht das Weihefest der Kapelle, sondern man feiert am dritten Sonntag im Oktober das Weihefest der Pfarrkirche St. Katharina.

Der Volkstrachtenverein "Zechgemeinschaft" Neukenroth ist mit der heimischen Gastronomie bestens gerüstet, um Gäste und Besucher mit der zünftigen Traditionskerwa zu erfreuen, und auch kulinarisch werden keine Wünsche offen bleiben. Es ergeht herzliche Einladung. eh