Neues Gemeindehaus in Mangersreuth

In nur kurzer Bauzeit hat sich die Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Mangersreuth einen Traum erfüllt: Die Errichtung eines neuen Gemeindehauses, das jetzt die Kirche und das benachbarte Pfarrhaus als modernes, aber zugleich auch ortsbildprägendes Gebäude vervollständigt. Ohne Zweifel ein architektonisch sehr gelungenes Bauwerk, dass eine einzigartige Symbiose zur Kirche und Pfarramt herstellt.

Und bei der Einweihung am vergangenen Sonntag ging Dekan Thomas Kretschmar auch auf diesen Traum der gesamten Kirchengemeinde ein: "Wir können diesen Traum heute einweihen, und es ist richtig, dass es auch ein Haus Gottes ist, wenn Menschen lange davon geträumt haben, weil die Engel auf und nieder gestiegen sind, ja, dann muss auch Gott mit dabei sein. Und es wird auch ein Haus sein, an dem Gott selber präsent ist." Der kleine Magister-Goldner-Platz und die Stellung des Gemeindehauses ergeben in Verbindung mit dem Pfarramt, der Kirche und der Platz-Linde ein abgerundetes Ensemble.

Nicht nur die Sonnte strahlte

Der Einweihungstag hätte nicht schöner sein können, denn die Sonne strahlte an diesem Sonntag um die Wette. Gemeinsam zogen die Besucher des Festgottesdienstes hinüber zum Gemeindehaus, wo bereits zahlreiche Kirchenmitglieder warteten. Und dort brachte Pfarrerin Bettina Weber bei der Begrüßung ihre Freude über das gelungen Werk deutlich zum Ausdruck: "Hier stehen wir in der strahlenden Sonne nun endlich vor dem Evangelisch-Lutherischen Gemeindehaus Mangersreuth. Und das ist eben nicht nur irgendein Gemeindehaus, sondern unseres. Wir haben lange darauf gewartet, wir haben viel investiert und hier steht es nun in der Sonne, welche Freunde. Wir haben so viel Grund, Gott zu loben."

Architekt Matthias Schmidt stellte bei der Schlüsselübergabe fest: "Die wundervolle Aufgabe, ein kleines, effektives, flexibles und ortsprägendes Gemeindehaus zu planen, hat mir sehr viel Freude gemacht. Der Standort in nächster Nähe zur Kirche und zum Pfarramt ist einmalig und die Chance, dieses Grundstück zu erwerben, hat man nur einmal." Somit war es nach den Worten von Architekt Matthias Schmidt möglich, ein Gemeinde- und Kirchplatz-Ensemble zu schaffen.

Das Gemeindehaus und die Gemeinderäume sind in dem Haupthaus. Dieses ist mit einem fränkischen Satteldach und der Sandsteinverkleidung als direkte Fortführung der Kirchengebäude gedacht, die allesamt in Sandsteinen erbaut wurden.

Sandstein aus dem Werra-Tal

Dass das neue Gemeindehaus mit einer Sandsteinverkleidung versehen wurde, dazu stellte Pfarrer Jürgen Rix fest: "Kirche und Pfarramt sind natürlich große historische Gebäude, und man baut heute nicht mehr so wie damals, aber wir wollten als gemeinsame Element den Sandstein. Wir hätten uns gern Trebgaster Sandstein gewünscht, weil auch unsere Kirche und das Pfarrhaus mit dem Sandstein erbaut wurden, aber das Problem war, dass der Trebgaster Sandstein sehr porös ist, und man hätte dann acht Zentimeter starke Platten nehmen müssen, um eine Stabilität herzubekommen. Das wäre erstens teurer geworden und hätte aber auch statische Probleme aufgeworfen. Der Sandstein, der jetzt angebracht wurde, stammt aus dem Werra-Tal."

Zwei kleinere Bauernhöfe standen ursprünglich auf dem Platz, wo jetzt das Gemeindehaus errichtet wurde. Schon am nächsten Tag nach dem offiziellen Spatenstich am Sonntag, 5. August 2018, tauchten aber schon die ersten Probleme auf, als festgestellt wurde, die Fassade des Nebengebäudes kein Fundament hatte und somit wegen der unmittelbarer Nähe zum Gemeindehaus unterfangen werden musste. Eine Maßnahme, die die Kirchengemeinde um Wochen zurückwarf, denn es mussten neue Betonfundamente unter schwierigen Voraussetzungen geschaffen werden. Das Problem war aber nicht nur die Zeitverzögerung, sondern damit erhöhten sich bereits am ersten Tag die Baukosten um rund 100 000 Euro. Pfarrerin Bettina Weber erinnert sich: "Es war Spatenstich, und gleich am nächsten Tag war Schluss mit dem Bauen."

Das war aber nicht die einzige Überraschung, denn ein weiteres Problem stellte sich bei den Trockenbauarbeiten heraus, als der Unternehmer noch am Freitag die Baustelle besichtigte, aber am Montag bereits die Insolvenz für seinen Betrieb anmeldete. Auf die Schnelle ist aber die Kulmbacher Firm SKO eingesprungen. Insgesamt wird man das Gemeindehaus mit Kosten von 1,2 Millionen Euro abrechnen. Die Kostenschätzung lag ursprünglich bei rund 1 Million Euro.

Das Kernstück des Gemeindehauses bildet im Erdgeschoss ein multifunktionaler Raum, der Gemeinderaum mit rund 100 Quadratmeter, der den vielen Gruppen in der Kirchengemeinde Mangersreuth - vom Kindergottesdienst bis zum Frauenkreis - nicht nur ausreichend Platz, sondern auch zur Entfaltung bieten wird. Der Raum ist abtrennbar und damit können mehrere Möglichkeiten geschaffen werden. Zusammen mit der großen Küche - sie verfügt über knapp 25 Quadratemter - und den Toiletten ist alles ebenerdig und barrierefrei erreichbar.

Werner Reißaus