Neues Bistro am Tropenhaus "Klein Eden"

Nun können im Tropenhaus "Klein Eden" auf einer rund 3500 Quadratmeter großen Fläche nicht nur exotische Früchte erforscht und erzeugt, mehr als 50 Amphibien, Reptilien und Blattschneiderameisen begutachtet werden, nun wird auch eine gemütliche Einkehrmöglichkeit direkt neben "Klein Eden" angeboten. Am Donnerstag, 9. Januar 2020, wurde das "Bistro am Tropenhaus" eingeweiht.

Gesunde und regionale Snacks

Wie Bürgermeister Peter Ebertsch erklärte, möchte der Markt Tettau als Träger des Projekts sowohl für die Besucher des Tropenhauses, für weitere Touristen und auch für die heimische Bevölkerung frische, gesunde und regionale Snacks anbieten. Seinen Worten zufolge sollen ortsansässige Bäckereien und Metzgereien, die Tourismusschule Kronach, Handwerk & Kultur sowie die Marketinggesellschaft für die Fränkische Rennsteig-Region eingebunden werden. "Wir wollen in Kombination heimische Produkte mit den Spezialitäten des Tropenhauses vermarkten."

Das Bistro wurde innerhalb von drei Monaten gebaut. Es musste noch im Jahre 2019 fertiggestellt werden, sonst hätte die Gemeinde als Träger die 200 000 Euro an Fördermitteln des insgesamt 250 000 Euro teuren Projektes von Land(auf)Schwung nicht erhalten.

Lob für die Handwerker

An den Ausführungen von Herbert Baumann, der die Bauleitplanung inne hatte, wurde deutlich, wie bei der Realisierung des Bistros Behörden, Planer, Brandschutz und die bauausführenden Firmen Hand in Hand zusammenarbeiteten, um in der kurzen Zeit den Bau vollenden zu können. Baumann hob die Fachkompetenz und die Flexibilität der Handwerker hervor.

Er lobte den Landrat und sein Team mit dem Regionalmanagement und der Abteilungsleiterin Bauen und Verkehr im Landratsamt, Christina Hammerschmidt, für die "tollen Beratungen und Genehmigungen sowie den Brandschutzsachverständigen.

Weiterhin dankte er auch dem Geschäftsführer und dem wissenschaftlichen Leiter von "Klein Eden", Thomas Schmidt und Ralf Schmitt. "Es waren fantastische Leute am Werk", zog er Resümee. Anerkennende Worte fand er zudem für die Geschäftsleiterin des Marktes Tettau, Katharina Morgenroth: "Ihr gebührt die Tapferkeitsmedaille!"

Landrat Klaus Löffler wies darauf hin, dass es ihm ein Anliegen sei, das Tropenhaus gemeinsam mit anderen Mitstreitern weiter zu entwickeln. Dafür benötige man Netzwerke, Verbündete und Menschen, die diesen Weg mitgehen wollen.

Referenzprojekt

Das Tropenhaus "Klein Eden" entstand im Jahre 2011 als Referenzprojekt für die energieeffiziente Abwärmenutzung im Niedrigtemperaturbereich. Im Tropenhaus werden eine Vielzahl von Pflanzen und Früchten, von Papayas bis hin zu Maracujas angeboten. Daneben gibt es Fischzucht, Insekten, Schlangen etc. Es geht aber auch um Forschung, beispielsweise wie man Wachstums- und Porduktionsprozesse für biologische Nahrungsmittel standardisieren kann. Die Themen Ökologie und Nachhaltigkeit werden groß geschrieben.

Der Besuch es Tropenhauses und die anschließende Einkehr im Bistro lohnen sich aber nicht nur für Touristen und einheimische Bürger, sondern auch für Kindergärten, Schulklassen und sonstige Besuchergruppen. Mittlerweile finden auch Nachtwanderungen statt, bei denen die Besucher sich in einem beleuchteten Ambiente mit den Attraktionen im Tropenhaus befassen können.

Öffnungszeiten:

Die Öffnungszeiten des Tropenhauses sind Donnerstag bis Sonntag 10 bis 16 Uhr. Regelmäßig finden auch Führungen statt. Die nächsten Nachtwanderungen sind am 31. Januar, 14., 15., 21. und 22. Februar, jeweils um 19 Uhr.

Für Schulklassen, Kindergärten und Gruppen gibt es auch Termine auf Anfrage.

Weitere Infos unter Telefon 09269/77143 oder unter www.tropenhaus-am-rennsteig.de

Veronika Schadeck