Neueröffnung Budni Drogeriemarkt in Bamberg

Donnerstag, 11. April, beim E-Center in Bamberg - pünktlich um acht Uhr morgens durchschneidet Olaf Birger, Geschäftsführer des E-Center Birger, das sprichwörtlich rote Band und eröffnet damit den neuen Budni Drogeriemarkt. Die Besucher vor der Tür strömen rein, neugierig und erwartungsvoll tauchen sie ein in die Welt in das Geschäft, das ein Mix aus Drogerie- und Biomarkt mit Naturlebensmitteln und einem Café ist. Budni - die Drogeriekette aus Hamburg ist bekannt für seine hohe Qualität vor allem im Bereich der Bio-Lebensmittel und Naturkosmetik und hat nun seit 11. April auch eine Filiale in Bamberg.

Vielseitiges natürliches Sortiment

"Es ist wirklich schön, diese ganzen glücklichen Gesichert meiner Kunden zu sehen, wenn sie das erste Mal unseren tollen Budni betreten", schwärmt Olaf Birger. Er ist sichtlich stolz auf den neuen Drogeriemarkt in seinem E-Center - auf 670 Quadratmetern begeistert der Markt neben einem großen Drogeriesortiment mit seiner starken Auswahl an Biolebensmitteln und Naturkost. Neben 1200 Eigenmarken von Budni sind auch alle namhaften Hersteller vertreten - im Bereich Naturkost gibt es eine Vielzahl von gekühlten und tiefgekühlten Alnatura-Artikeln. "Wir haben darauf geachtet, dass hier der Nachhaltigkeitsgedanke ausgeprägt ist und wollen alles gesund und natürlich halten", erklärt Olaf Birger zu seinem Sortiment. Ein Café-Treff im Markt rundet den Besuch und den Einkauf ab. Diese Vereinigung der Drogerie, Naturkost und des Cafés verdeutlicht das Motto, nach dem alle hier leben und arbeiten: "Alles Gute - für Dich!"

Von Hamburg nach Bamberg

1912 in Hamburg gegründet wird Budni - Kurzform für Budnikowsky - bereits in 4. Generation geführt und hat sich vor allem in Norddeutschland verbreitet. Hier steht vor allem der Kundenservice an erster Stelle, aber auch die herausragende Qualität der Produkte ist dem Unternehmen sehr wichtig.

Verlockende Angebote zur Neueröffnung

Zur Neueröffnung bietet der Budni Drogeriemarkt verlockende Angebote und Aktionen für seine Kunden. Sie dürfen sich neben 14-tägig wechselnden Angeboten auch künftig auf verschiedene Aktionen wie zum Beispiel das Schminken durch Visagistinnen freuen. "Aber auch andere Beratungen für unsere Kunden werden immer wieder Einzug in unsere Drogerie halten", verspricht Olaf Birger. "Durch unsere Kundenkarte bekommen unsere Kunden immer verschiedene Coupons, mit denen sie noch mehr Freude beim Einkaufen haben werden."

Das Besondere neben dem großen und vielseitigen Sortiment sind auch die Budni-Mitarbeiter. Das 11-köpfige Team haben die letzten Monate teilweise in Hamburg und Berlin verbracht, um sich in den verschiedenen fachspezifischen Sortimenten einarbeiten zu lassen. Der Kunde kann also erwarten, hier auf Experten zu treffen.

"Mein Team und ich möchten künftig für unsere Drogeriekunden da sein, mit einem modernen Marktauftritt, einem super Sortiment und vor allem einem guten Service für unsere Kunden", lädt Olaf Birger alle Neugierigen in seinen neuen Drogeriemarkt ein.

Kommen Sie vorbei und erleben Sie selbst, wie gekonnt hier bei Budni Drogeriemarkt Nachhaltigkeit bei Drogerie und Naturkost gelebt wird und genießen Sie im Café schöne Entspannung - Dr.-Robert-Pfleger-Str. 1, direkt im E-Center Birger. Mehr Infos zu dem Drogeriemarkt unter www.budni.de