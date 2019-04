Neue Filiale der VR Bank Bamberg in Hallstadt

Die VR Bank ist zurück am Marktplatz Hallstadt. Nach über einem Jahr ausgelagert in Hallstadts Bürgerhaus sind die neuen Räumlichkeiten der Geschäftsstelle fertig und neu bezogen. Die neue Filiale begeistert mit seiner innovativen Raumgestaltung und modernster Technik. Das Design signalisiert hier Kundennähe - man spürt, es geht hier ganz und gar darum, die Wünsche und Träume von Menschen zu realisieren, statt seine eigenen Produkte an den Mann zu bringen. Am Samstag, 6. April, feiert die VR Bank von 10 bis 15 Uhr am Marktplatz 17 große Einweihung der modernisierten Geschäftsstelle in Hallstadt.

Moderne Bank mit Kundennähe

Die VR Bank zeigt mit seiner neuen Filiale die Nähe zum Kunden. Vor allem ist es das Design der Beratungszimmer - hier geht es darum, Regionalität zu zeigen. Jede Filiale hat ein Brauereizimmer. Zusätzlich gibt es in Hallstadt auch Themenzimmer wie Hallstadts Stadtgeschichte, ein Hutkrapfenbäckerei- oder ein Turnzimmer.

Die neue Filiale ist unter anderem darauf spezialisiert, eine Baufinanzierung innerhalb von 24 Stunden zu bieten. Es gilt das Motto: Heute beraten, morgen bauen - das Traumhaus ist für die Kunden der VR Bank zum Greifen nahe. Simone Franke, Baufinanzierungsspezialistin der VR Bank erklärt dazu: "Das ist der große Vorteil von regionalen Banken. Eine Finanzierung in 24 Stunden zu bekommen, ist ein Alleinstellungsmerkmal."

Doch auch neben der Baufinanzierung begeistert die Bank mit dem Unternehmenskunden-Bereich, der mit eingezogen ist. "Wir wollen unseren Unternehmenskunden die bestmögliche Kompetenz in allen Finanzfragen bieten", so Stefan Hollmann, Prokurist der VR Bank Bamberg. "Wir wollen für den selbstständigen Einzelkaufmann, die Kauffrau den Handwerker, den Landwirt - einfach allen unternehmerisch tätigen Kunden - der Ansprechpartner in der Region sein", so der Mitarbeiter der VR Bank. Dazu haben sie verschiedene Kompetenzpunkte in der Region aufgebaut, wie zum Beispiel in Hallstadt. Bei einer Sache kann sich der Unternehmer sicher sein - die VR Bank versteht seine unternehmerisch tätigen Kunden. Da Unternehmer nicht immer die Zeit haben, sich um die Finanzangelegenheiten zu kümmern. Diesen Kunden bietet die VR Bank daher einen besonderen Service - per Video-Beratung können Unternehmen von überall aus mit ihren Beratern kommunizieren.

Kommen Sie zur Einweihung und lassen Sie sich von den neuen Räumlichkeiten begeistern. Das Team in Hallstadt freut sich auf Sie. Der Hutkrapfenverein Hallstadt verkauft Hutkrapfen. Mit dazu bietet die Die VR Bank Kindern bis 10 Jahren in Begleitung der Eltern oder Großeltern (mit Vollmacht der Eltern) ein Fotoshooting an: Die Kinder haben die Chance, sich als lustigsten Zwerg zu präsentieren. Das Gewinnerfoto wird mit einem Bausparvertrag und einem Startguthaben von 300 Euro belohnt.