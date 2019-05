Musikfestla in Mainroth

Nach der Feier zum 60-jährigen Bestehen des Vereins im letzten Jahr hält der Musikverein Mainroth wieder sein "Musikfestla" ab. Tradition hat diese Veranstaltung schon lange. Bereits Anfang der 70er Jahre wurde am "Vatertag" alle zwei Jahre ein Musikfest im Garten der damaligen Vereinsgaststätte "Zum roten Ochsen" abgehalten. Später wurden daraus die legendären "Mainrother Musiktage", wo fünf Tage lang mit Blasmusik gefeiert wurde.

Inzwischen sind die Mainrother Musiker eine kleine aber dennoch schlagkräftige Truppe, dies hat sich wieder beim Frühjahrskonzert, welches diesmal in der Mainrother Pfarrkiche St. Michael abgehalten wurde, gezeigt. Hier konnte man sehen, wie wichtig und dann auch erfolgreich konsequente Jugendarbeit sein kann. Junge Solisten wo man hinsah. Dirigent Georg Herrmann hat, auch wenn es ohne Aushilfsmusiker nicht immer geht, eine homogene kleine Musikkapelle geformt, die so gute Kritiken einspielte.

Die Jugendausbildung steht immer noch an erster Stelle um den Fortbestand der Kapelle zu sichern, was leider nicht immer leicht ist. Bei den Prüfungen zu den Abzeichen des Nordbayerischen Musikbundes konnten wieder Jungmusiker erfolgreich teilnehmen. Dass Jugendliche bei den Auswahlkapellen des Landkreises und des Bezirks mit musizieren, rundet dieses positive Bild ab. Dass mit Sonja Kröner und Nicolai Graß talentierte Nachwuchshoffnungen öfters am Dirigentenpult stehen, zeigt, dass man beim Musikverein Mainroth in die Zukunft blickt. Dass Ausbildung und Instrumentenanschaffungen finanzielle Belastungen darstellen, ist auch nicht neu. Deshalb findet - wie erwähnt - immer wieder ein kleines Fest statt. Der Erlös kommt der Jugendarbeit zu Gute. So findet am 30. Mai auf dem Festplatz und an der Mainrother Gemeinschaftshalle ein "Musikfestla" statt.

Am Vatertag wird ab ab 11 Uhr ein Frühschoppen mit dem Posaunenchor Veitlahm angeboten. Ab 14 Uhr wird die Formation "Pressack-Combo" aus Stadtsteinach in Mainroth aufspielen. Die Jungs sind für klasse Blasmusik bekannt und werden an diesem Nachmittag ein Blasmusikkonzert von Feinsten auf die Beine stellen.

Für das leibliche Wohl wird wie immer in Mainroth bestens gesorgt sein. So werden bereits zum Mittagsessen Kaiserfleisch mit Bratkartoffeln, Steaks mit Pommes und Bratwürste mit Kraut angeboten. Aber auch die Freunde sonstiger Mainrother Spezialitäten werden kulinarisch natürlich wieder auf ihre Kosten kommen. So wird es am Nachmittag Pizza mit den beiden "Pizzabäckern Giovanni und Luigi" geben.

Außerdem wird Nachmittags bei Kaffee und Kuchen auch das Spielmobil des Landkreises anwesend sein, damit sich die Jüngsten nach Herzenslust austoben können. Ideal ist das Ganze auch für Wanderer und Radausflügler, da der Festplatz in Mainroth direkt am Mainwanderweg liegt. Die Mainrother Musikanten würden sich über einen Besuch sehr freuen.

Roland Dietz