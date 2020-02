Motorrad-Messe in Lichtenfels

Bühne frei für die Motorradsaison 2020! In der Lichtenfelser Stadthalle geht am Samstag und Sonntag, 15. und 16. Februar, die "Obermain-Bike" als Marktplatz, Infobörse und Insidertreffpunkt der regionalen Biker bereits in die neunte Runde. Alle Ausstellungsflächen sind längst vergeben, was erkennen lässt, dass die regionale Motorradmesse sowohl bei den Händlern als auch bei den Fachbesuchern etabliert ist.

Der veranstaltende Zweirad-Verlag wird deshalb auch in diesem Jahr wieder das komplette Angebot aller angesagten Motorradmarken mit ihren bereits verfügbaren neuen Modellen präsentieren. Erstmals ist auch ein Trike-Anbieter mit seinen Maschinen dabei. Dazu gesellen sich die Branchenspezialisten: vom Anhängervermieter über Reiseveranstalter zu den Fachleuten für Navigation, Kommunikation und Airbrush. Und natürlich ist auch ein großer Motorradbekleidungsausstatter wieder mit von der Partie, der mit seinem Angebot sicher für jeden Geschmack, jede Größe und jeden Geldbeutel das Passende dabei. Zum Charakter der Obermain-Bike hat Messeveranstalter und Zweirad-Verleger Mathias Thomaschek einen klar definierten Standpunkt: "Das ist keine weitläufige internationale Messe, sondern ein regionaler Marktplatz mit dazu passenden Anbietern für ein regionales Publikum." Damit bietet die Fachmesse - im Gegensatz zu Internet und Telefon - den Riesenvorteil des persönlichen Kontakts zwischen Anbieter und Besucher.

In diesem Jahr wird die Aktionsfläche erstmals mit der Nutzung der Galerie im Obergeschoss erweitert. Im danebenliegenden Konferenzraum präsentiert - auch das ist eine Premiere - der bekannte Rundfunkredakteur Heiner Gremer jeweils Samstag und Sonntag einen Multimediavortrag über seine isländischen Bikerabenteuer (Samstag 16 Uhr, Sonntag 14 Uhr) und eine abenteuerliche Motorradtour über den Himalaya (Samstag 13 Uhr, Sonntag 11 Uhr). Dabei zeigt der Reiseprofi nicht nur atemberaubend schöne Fotos, sondern gibt den Besuchern auch wertvolle Tipps für Ausrüstung und Tourenplanung. Der Eintritt zu allen Vorträgen ist bereits im Messepreis (6 Euro, bis 14 Jahre frei) enthalten.

Die Obermain-Bike ist am Samstag von 12 Uhr bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 Uhr bis 17 Uhr geöffnet. Mit einem Auslass-Stempel haben die Samstags-Besucher auch am Sonntag freien Zutritt. Menschen mit Handicap und Ausweis zahlen den halben Eintrittspreis. Der Zugang ist barrierefrei, Hunde an der Leine erlaubt.

Kostenlose Parkplätze stehen direkt vor der Lichtenfelser Stadthalle ausreichend zur Verfügung. Weitere Infos gibt es im Internet unter www.bikermessen.de oder unter der Telefonnummer 0911/3072970.