Seit rund 70 Jahren steht das Modehaus Ludewig in der Brunnengasse 1 in Bad Kissingen für aktuelle Modetrends für Damen und Herren. Vergangenen Montag eröffnete Inhaber Ralf Ludewig nur zwei Häuser weiter ein zweites Geschäft - den Menswear Store. In den ehemaligen Räumen des Gerry Weber Shops kommen die Herren der Schöpfung voll auf ihre Kosten. "Mit 130 Quadratmetern haben wir die Verkaufsfläche für Herrenmode verdoppelt", erzählt Ludewig und schwärmt von der Möglichkeit, die Waren nun deutlich ansprechender präsentieren zu können.

Pünktlich zur Herbst-/Winter-Saison gibt es im Modehaus nun eine noch größeren Auswahl an Mode, Tag- und Nachtwäsche sowie Badekleidung bekannter hochwertiger Marken für den Mann. Neu ins Sortiment aufgenommen wurden dank der großzügigen neuen Verkaufsfläche die Marken Tommy Hilfiger, Marc O"Polo, Brax und Calvin Klein. Passend zur Saisoneröffnung wird es am 12. und 13. September wie gewohnt jeweils um 11 und 15 Uhr die beliebten Modenschauen geben, bei denen diesmal verstärkt Herrenmode präsentiert wird - bei schönem Wetter draußen, bei schlechterem im Geschäft.

Senftöne und Marinefarben sind derzeit im Trend, erklärt Ludewig. Aber auch Grüntöne, Rot und die Grundfarben Blau, Grau und Anthrazit sind gefragt. Die schmalen Schnitte der letzten Saisons werden zunehmend mit voluminöseren und komfortableren Formen ergänzt. Nicht nur bei den Herren, versteht sich. Auch die Damen erfreuen sich an den kuschelig weichen und dennoch leichten neuen Modetrends, die der Herbst bringt.

Auch sie profitieren übrigens von der Neueröffnung des Mensweare Stores, schließlich bekommen sie im Haupthaus ganze 60 Quadratmeter Verkaufsfläche hinzu, die vorher den Herren vorbehalten war. Der einzige Nachteil an der Teilung des Geschäfts ist, dass Ehepaare sich nun während ihres Einkaufsbummels auf zwei Häuser aufteilen müssen. "Die Vorteile für die Trennung von Damen- und Herrengeschäft überwiegen jedoch deutlich. "Die Herren kamen bisher ein bisschen zu kurz", erklärt Ludewig.

Schon seit längerer Zeit liebäugelte der Inhaber mit dem Gedanken, sein Geschäft zu vergrößern. Vor zwei Monaten ergab sich dann die passende Gelegenheit. Ralf Ludewig überlegte nicht lange und schlug nach eingehender Lagebesprechung mit seinem Team zu. "Mit meinen Mitarbeitern habe ich eine sehr gute Mannschaft, die die Entscheidung vollständig mitgetragen haben. Dank ihnen und unsere guten Kunden ist überhaupt das Potenzial zur Vergrößerung vorhanden." Ludewig zeigt sich mit dem Geschäftsverlauf zufrieden und lobt auch die Stadt für ihre Politik, vor allem in Hinblick auf die Bewerbung als Weltkulturerbe: "Bad Kissingen ist für uns in vielen Bereichen auf dem richtigen Weg."

Eine kleine Geschichte am Rande weiß der Modehaus-Inhaber noch über das neue Geschäftshaus zu erzählen. "In den 50er Jahren war dort das Café Hintsche beheimatet", sagt er. "Meine Großeltern hatten damals in der nun ehemaligen Herrenabteilung des Hauses ihren Laden, jedoch kein warmes Wasser zum Putzen. Dies bekamen sie von den Betreibern des Cafés und verbrachten aus Dankbarkeit viel Zeit dort bei einer Tasse Kaffee."

Modehaus Ludewig, Brunnengasse 1 und 3, 97688 Bad Kissingen.

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr und Samstag von 9 bis 16 Uhr.

Jessica Rohrbach