Martinisonntag in Kitzingen

Wenn die Nebel wallen und die Tage kürzer werden, beginnt wieder die heimelige Zeit des Jahres. Um sich gut für die kalten Tage zu rüsten und um dem eigenen Heim eine kuschelige Stimmung zu verleihen, bietet sich hierfür hervorragend der letzte verkaufsoffene Sonntag in Kitzingen in diesem Jahr an. So soll der Martinisonntag auch heuer am 10. November wieder viele Menschen von nah und fern in die Kitzinger Innenstadt locken.

Zum einen ist es nun an der Zeit, sich mit dem ein oder anderen warmen Kleidungsstück auszustatten, um gut in die bevorstehende kalte Jahreszeit zu kommen. Bei der Suche nach dem richtigen Wintermantel, einem Rollkragenpulli oder dicken Winterboots helfen den Kunden die vielen verschiedenen Einzelhändler, die ihre Türen an diesem Sonntag von 13 bis 18 Uhr geöffnet haben, gerne weiter. Aber auch viele verschiedene vorweihnachtliche Dekoartikel und duftende Kerzen lassen sich in den unterschiedlichsten Geschäften erwerben. "Lassen Sie sich bei einem gemütlichen Bummel durch die Kitzinger Innenstadt einfach inspirieren", schlägt der Stadtmarketingverein vor.

Geöffnet haben aber natürlich auch zahlreiche Geschäfte außerhalb der Innenstadt.

Feinkostmarkt

Nicht nur die Einzelhändler wollen ihre Waren für den Herbst und Winter an den Mann und die Frau bringen, sondern auch einige Standbetreiber, die in der Kaiserstraße viele bunte Dinge anbieten, die die kalte Jahreszeit noch kuscheliger machen. Des Weiteren bietet der italienische Feinkostmarkt um den Platz der Partnerstädte Leckeres für den Gaumen, um vielleicht noch einmal ein Stückchen Sommer zu schmecken.

Drumherum wird auch wieder einiges geboten sein, damit die kleinen und großen Besucher voll auf ihre Kosten kommen.

So wird es an diesem Tag unter anderem einen Schützenumzug geben, der um 13 Uhr an der Kreuzkapelle in Etwashausen startet. Die Angehörigen der Königlich Privilegierten Schützengesellschaft, der Schützengilde Hohenfeld und des Schützenvereins Para 69 Kitzingen marschieren dann über die Alte Mainbrücke und durch die Kaiserstraße auf den Marktplatz, um dort in gemeinsamer Runde den neuen Kitzinger Schützenkönig auszurufen.

"Geklebte Illusionen"

Auch die aktuelle Ausstellung in der Rathaushalle ist am Sonntag in jeder Hinsicht einen Besuch wert. Der Kulturverein PAM zeigt dort die Ausstellung "Geklebte Illusionen" mit Collagen des Kitzinger Künstlers Klaus-Dieter Christof. Vorbeikommen und Staunen ist hier die Devise.

Den passenden musikalischen Rahmen für den Mantelsonntag schafft Live-Musik am Königsplatz und in der Herrenstraße, die den Besuchern einheizen wird. So wird der Martinisonntag dem Herbstblues entgegenwirken und die Gäste der Stadt bei hoffentlich gutem Wetter einen besonderen und sonnigen Tag bescheren.red