Martini- oder Sommerkirchweih

Das früheste Zeugnis für das Bestehen einer Kirche in Herzogenaurach, einer Martinskirche, finden wir 1126.

Es war die Zeit, als man im Mittelfränkischen und Oberfränkischen die Gotteshäuser dem beliebten Heiligen widmete, welcher der Überlieferung nach als Christ in römischen Diensten mit einem frierenden Bettler am Straßenrand (Jesus Christus) seinen Mantel geteilt haben soll.

Doch mit dem Bau eines größeren Gotteshauses ab 1337 und der Entstehung einer größeren Pfarrei mit 22 eingepfarrten Ortschaften und 2 Filialkirchen schwand die enge Beziehung zum heiligen Martin und zum Martins -Patrozinium: die heilige Maria Magdalena trat an seine Stelle. Ihr Namenstag, der 22. Juli wurde fortan neben dem Tag des heiligen Martin (11. November) in Herzogenaurach zum Feiertag und zum Kirchweihtag.

Folglich konnte Herzogenaurach zwei Kirchweihtage feiern: den 11. November (St. Martin) und den 22. Juli (Maria Magdalena).

In der Stadt hielt man an aber an der alten Überlieferung fest und feierte weiterhin am 11.November am Martinstag das Kirchenpatrozinium.

Der Namenstag von Maria Magdalena rückte an die "2. Stelle". Fakt ist, dass man daher "seit Menschengedenken" wie es in manchen Aufzeichnungen heißt den Martinstag als "wahren Kirchweihtag" gefeiert hat. Und so war es auch - bis in die Nachkriegszeit und bis in unsere Tage: "die Martini-Kerwa", also die "kalte Kerwa", ist Herzogenaurachs eigentliche Kirchweih.

Die Sommerkirchweih

In den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts entschied der Herzogenauracher Stadtrat, ein Fest in der warmen Jahreszeit zu feiern. Erstmals wurde 1952 eine Kirchweih unter dem Begriff "Aurachgründer -Volksfest" gefeiert; und zwar vom 12. - 22 Juli" in den Weihersbachanlagen mit seinem romantischen Flair .

Es war dies keine Wirtshaus- Kerwa mehr wie in der Vorkriegszeit, sondern ein Sommerfest in romantischer Umgebung mit Bierkellern, einem Podium für musikalische Veranstaltungen und einem geeigneten Festplatz.

Aus wirtschaftlichen Gründen und durch die Nähe zum Magdalenentag wurde nun die Sommerkirchweih eingeführt. Um nicht mit der Erlanger Bergkirchweih zu kollidieren oder mit dem Forchheimer Annafest, legte man die Herzogenauracher Sommerkirchweih auf die erste volle Woche im Juli fest. Demnach hätte die diesjährige Sommerkirchweih vom 03. Juli bis zum 12. Juli stattfinden müssen.

Ältere Herzogenauracher schwärmen noch heute von den tollen Festen, die seit den 50er Jahren mit Auftritten bekannter Künstler und Interpreten Tausende Besucher in die Kirchweihanlagern führte. Die früheren Veranstaltungen und Tanzvergnügen gehörten im Sommer fortan der Vergangenheit an. Statt in den Vereinshaussälen tanzte man jetzt am Podium im Weihersbachgelände. Man jubelte bekannten Interpreten zu, wie Fred Bertelmann, Billy Mo oder den Jacobs Sisters mit ihren Pudeln zu und bezahlte ohne zu murren Eintritt für diese Aufführungen. Volkstümliche Musikkapellen aus der Stadt und der näheren Umgebung sorgten für unbeschwerte Stunden. Zuletzt waren es dann allerdings höhere Geräuschpegel, welche die Besucher über sich ergehen lassen mussten, bevor auf das Rockzelt im oberen Weihersbach ausweichen konnte.

Die Sommerkirchweih hatte den Durchbruch geschafft und sich ab den 70er, 80er Jahren im Herzogenauracher Veranstaltungskalender etabliert.

Und so hoffen die Weihersbachanhänger auch für die nächsten Jahren auf eine zünftige Sommerkirchweih.

Klaus-Peter Gäbelein