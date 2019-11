Martini-Kirchweih in Stettfeld

Stettfeld ist die östlichste Gemeinde des Landkreises Haßberge und dort findet am kommenden Wochenende vom 8. bis 11. November die traditionelle Martini-Kirchweih statt, bei der Vereine und Organisationen ein Programm präsentieren und für die Jugend auf dem Dorfplatz ein kleiner Vergnügungspark Abwechslung bietet.

Das beste aus Küche und Keller

Der Auftakt erfolgt dazu schon in der Brauereigaststätte Schwarzer Adler, wo die Familie Merklein zum "Bocksbratenessen" einlädt und das Beste aus Küche und Keller aufbietet. Die Bürger freuen sich darüber, dass man mit dieser Gaststätte und ihrem Biergarten während des Jahres noch eine gute Möglichkeit zur Einkehr hat.

Traditionelles Kirchweihderby

Sein Sportheim öffnet auch der SC Stettfeldr am Freitag, 8. November, für einen geselligen Abend und bietet dazu auch einen Barbetrieb an, während die Freiwillige Feuerwehr Stettfeld zu sich am Samstag, 9. November, einlädt. Schon Tradition hat der "Kirchweih-Kaffee" des Kindergartenvereins, zu dem am Dienstag, 12. November, ab 14 Uhr alle Bürger willkommen sind.

Für die Sportfans gibt es auch ein Kirchweihspiel am Sonntag, 10. November, um 14 Uhr, wobei der SC Stettfeld in einem Kirchweihderby auf den 1. FC 08 Zeil trifft.

Dorferneuerungsmaßnahmen

Für die Kirchweihbesucher und auswärtigen Gäste zeigt sich die Gemeinde Stettfeld in diesem Jahr in einem ganz neuen Bild. Nach den vielen Bauarbeiten und Sperrungen der Durchgangsstraßen sind die Dorferneuerungsmaßnahmen so gut wie abgeschlossen.

Nach der Sanierung von Kanälen und Erneuerung der Trinkwasserleitungen, wurden nun die Ortsstraße, die Gehsteige und auch das Umfeld neu gestaltet. Die Gehsteige wurden gepflastert und auch die Abgrenzung zu den Vorgärten zu den Häusern mit Sandsteinmauern eingesäumt, so dass sich nun ein einheitliches Bild zeigt.

Ortspatronin Heilige Anna

Geprägt ist dieses Bild natürlich von dem herrlichen Ensemble des Dorfplatzes mit der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt, die im Jahre 1730 erbaut wurde, sowie dem Fachwerkbau des alten Rathauses. Eine weitere Sehenswürdigkeit ist die Kapelle St. Anna, östlich des Ortes an der Straße in Richtung Baunach, die seit Jahrhunderten das Ziel frommer Wanderer und auch der Stettfelder ist, welche die Heilige Anna als Ortspatronin verehren.