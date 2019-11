Martini-Kirchweih in Eltmann

Die Martini-Kirchweih hat in Franken eine große Tradition und seit langer Zeit feiert man auch in Eltmann diese traditionelle Kirchweih, die in früherer Zeit eine große Bedeutung zum Ende eines Erntejahres hatte. In der heutigen Zeit laden insbesondere die Gaststätten ein und bieten das Beste aus Küche und Keller und am Sonntagnachmittag haben auch die Kaufleute ihre Geschäfte geöffnet.

Große Bedeutung

Der Martinstag als Kirchweihleger hat eine große Bedeutung für viele Bereiche. Das gilt schon für die Wettervorhersage mit Regeln wie "wenn Martini Regen fällt, ist's mit dem Weizen schlecht bestellt" oder "an Martini Sonnenschein, trifft oft ein kalter Winter ein". Bei den Bauern war Martini in früherer Zeit Zahltag für die Saisonarbeiter. Die Frauen und Männer, die bei der Ernte geholfen hatten, bekamen ihren Lohn. Bauern, die es sich leisten konnten, schlachteten Gänse und Enten für das Essen, zu dem sich noch einmal alle versammelten, die den Sommer über zusammen gearbeitete hatten. Das isst aber nur ein Grund, der an die Martins-Gans erinnert.

Rolle der Mutterpfarrei

Auch die Stadt Eltmann hatte im Osten von Unterfranken und an der Grenze zum Erzbistum Bamberg immer eine besondere Rolle gespielt, auch in kirchlicher Hinsicht als Mutterpfarrei. Mitten auf dem Marktplatz in unmittelbarer Nähe zum Rathaus und Alten Amtsgericht steht ja die Pfarrkirche St. Michael und Johannes der Täufer aus dem Jahre 1835 bis 1938, aber schon als viertes Kirchengebäude von Eltmann.

Die Stadt hat ihre Anziehungskraft nie verloren und gegenwärtig erschließt man weiteres Baugelände, um die Wünsche nach Wohnraum zu befriedigen. Die positive Bevölkerungsentwicklung führt auch dazu, dass man einen fünften Kindergarten plant.

Ebenso gibt es derzeit die Diskussionen um die weitere Zukunft des Freibades oder sogar eines Hallen- oder Kombibades. Das jetzige Freibad wurde im Jahre 1938, also vor über 80 Jahren, eingeweiht als "modernstes Schwimmbad von Franken". Die Kosten dafür betrugen 120 000 Reichsmark. Man steht ja nun vor neuen Planungen, mit dem ja auch wieder ein besonderes Prädikat verbunden sein könnte.

Verkaufsoffener Sonntag zur Kirchweih

Am Kirchweihsonntag sind nun die Geschäfte geöffnet und schon am Vorabend gibt es am Samstag, 7. November, um 20 Uhr in der Stadthalle "Chlorreiche Tage" mit Bademeister Schaluppke und seinem Comedyprogramm. Einlass hierzu ist um 19.30 Uhr, beginn 20 Uhr.