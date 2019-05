Marktsonntag in Burkardroth

Der kommende Sonntag hat für Burkardroth eine besondere Bedeutung: Er ist der traditionelle "Marktsonntag". Die Fieranten, die aus vielen Richtungen nach Burkardroth kommen, platzieren ihre Stände mit der markttypischen Warenvielfalt nicht nur auf dem Marktplatz, sondern in der gesamten Ortsdurchfahrt. Dazu gesellen sich zahlreiche örtliche Betriebe. Kurz: Der Markt bietet zahlreiche Möglichkeiten, einen angenehmen, unterhaltsamen und abwechslungsreichen Tag mit der gesamten Familie zu erleben. Er ist ein gerne angenommener, gemütlicher Treffpunkt aller Generationen aus nah und fern, bei dem man sich begegnen, austauschen und dabei sogar noch beraten bzw. den Gaumen verwöhnen lassen kann. Der diesjährige Frühjahrsmarkt steht unter dem Motto "Burkardrother Grill Spe©ktakel". Aus diesem Grund wird auch - neben den üblichen Marktstellern und der örtlichen Gewerbewelt - eine Auswahl themenbezogener Aussteller auf und um den Marktplatz zu finden sein. Wertvolle Informationen, neue Aspekte, Tipps und Anregungen gibt es zudem den ganzen Tag direkt auf dem Marktplatz. Dort wird unter anderem als besonders "Highlight" ein Grill-Contest stattfinden. Bereits am frühen Morgen beginnen die Teams auf dem Marktplatz zu brutzeln. Ein Team besteht aus zwei bis fünf Personen. Im Laufe des Nachmittags bewertet eine Jury die Grillergebnisse und stellt die Gewinner fest. Natürlich findet zum Ende des Marktes eine Ehrung mit Preisverleihung statt. Der Hauptgewinn wird 200 Euro sein. Zu einem leckeren Grillmenü gehört ja auch gesundes Gemüse. Die Allianz Kissinger Bogen wird mit einem Stand den Gemüsekorb präsentieren. Das Gemüse der Bio Kiste stammt aus Sennfeld vom Naturlandbetrieb Tietze. Die Square Dance Gruppe aus Bad Bocklet zeigt um 13 Uhr den Tanz, der in den USA beliebt ist. Verschiedene Kunsthandwerker präsentieren sich in und um die Geschäftsräume des Anwesens "Am Marktplatz 14, der Jugendraum Burkardroth bietet für die Kleinen Stockbrot und Marshmellows grillen in der Gerberwiese an. Außerdem wird dort wieder die Hüpfburg zur Verfügung stehen. Desweiteren können Kinder in der Gerberwiese Ponyreiten. Auch kulinarisch hat der Frühjahrsmarkt wieder Einiges zu bieten. Ab 16 Uhr unterhält der Musikverein Stangenroth an der Parkscheune bzw. Gerberweise die Gäste.