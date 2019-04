Maifeier in Mainroth

Wie auch in den letzten Jahren wird in Mainroth der Frühlingsmonat Mai wieder mit der Maifeier des Gesangverein Freundschaftsbund Mainroth begrüßt. Die Veranstaltung, die aus einer Maiwanderung im Jahre 1971 entstanden ist, hat sich gerade in den letzten Jahren als ein Publikumsmagnet entwickelt. Mit tollem Chorgesang des gemischten Chores unter der Leitung von Larissa Eggloff trotzt der Verein den Schwierigkeiten, denen Chöre in der heutigen Zeit ausgesetzt sind.

Auch in diesem Jahr will man mit dem Maisingen ein großes Publikum ansprechen und begeistern. So wird im Rahmen der Maifeier ab 14 Uhr mit dem Patenverein Liederkranz Burgkunstadt, dem gemischten Chor des Freundschaftsbundes und als besonderes Schmankerl dem "Graatzer Hecht`n Dreigesang" ein sehr ansprechendes Singen geboten werden. Die Zuhörer werden dabei mit verschiedenster Chormusik unterhalten. Moderne wechselt sich mit Volkstümlichen ab - und so wird auf dem Festplatz am Oppelsgraben am 1. Mai der Wonnemonat Mai mit viel Gesang begonnen. Die traditionelle Feier beginnt an diesem Tag ab 11 Uhr. Dazu laden die Mainrother Sänger recht herzlich ein.

Auch kühlere Witterung wird kein Problem darstellen. Die Gemeinschaftshalle der Mainrother Ortsvereine, welche in die Maifeier eingebunden ist, hat sich bewährt. Besonders für Radwanderer besteht hier Rast- und Einkehrmöglichkeit, da die Veranstaltung direkt am Obermaintalradwanderweg stattfindet und schon in den vergangenen Jahren von Radausflüglern gerne wahrgenommen wurde. Ebenfalls sind Ausflugsgruppen in Mainroth sehr willkommen.

Allen Einkehrenden wird den ganzen Tag über wieder Schmackhaftes angeboten. So gibt es Pizza, Jägerpfanne und Steaks vom Grill mit Pommes, und die beliebten Rostbratwürste mit Kraut. Langeweile wird sicherlich bei Chorgesang und guter Unterhaltung nicht aufkommen. Den ganzen Tag ist bei Kaffee und Kuchen, ebenso mit den bekannten Grillspezialitäten, bis in den Abend für das leibliche Wohl bestens gesorgt.

Programm

Ab 11 Uhr Frühschoppen

12 Uhr Mittagsessen (Pizza, Steaks und Jägerpfanne mit Pommes, Rostbratwürste mit Kraut)

14 Uhr Maisingen

Abendlicher Festausklang