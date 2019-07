Der Sommer zeigt sich von seiner besten Seite. Jetzt gibt es nichts schöneres, als mit Freunden und Bekannten gemütlich im Schatten der Bäume ein kühles Getränk und eine herzhafte Brotzeit zu genießen.

Der Turn- und Sportverein lädt am Samstag, 20. Juli, zu seinem inzwischen 28. "Loschedder Kellerfest" ein. Jedes Jahr kommen zahlreiche Gäste aus Nah und Fern, um mit Lonnerstadt das Kellerfest zu feiern. 1992 fand das Fest das erste Mal statt und hat sich bis heute zu einem Höhepunkt im Festkalender der Marktgemeinde entwickelt - in den vergangenen Jahren hat es mehr als tausend Besucher angezogen. Mit zahlreichen Helfern, herzhaftem Essen und vielerlei Getränken ist der TSV auch in diesem Jahr für einen weiteren Ansturm gut gerüstet.

So schön wird gefeiert

Ab 16 Uhr gibt es auf den Kellern Kaffee und Kuchen. Ab 17 Uhr erwartet die Kinder ein starkes Unterhaltungsprogramm, um 18.30 Uhr übernimmt angenehme Unterhaltungsmusik mit der Kapelle "Drei-Franken-Eck". Natürlich ist für das leibliche Wohl bestens gesorgt - verschiedene Brotzeiten, Spezialitäten vom Grill, Bohnakern, Flammkuchen, aber auch eine Weinlaube und Barbetrieb sorgen dafür, dass jeder glücklich wird.

Sicher, ein recht großer Aufwand für nur einen Abend. Aber die Stimmung und der Besucherstrom geben den Organisatoren Recht. In der Regel sind bei dem alljährlichen Ansturm bis zum Ende des Festes alle Essens- und Getränkevorräte aufgebraucht.

Ein echtes Kulturgut

Die "Loschedder" lieben und pflegen ihre alten Felsenkeller. Längst hat man hier erkannt, dass es sich dabei und ein echt fränkisches Kulturgut handelt. Viel wurde in den vergangenen Jahren in die Sanierung der Anlage investiert.

Romantisch, ja beinahe italienisch wird das Flair, wenn mit Einbruch der Dämmerung tausend bunte Lichter zwischen den Baumkronen aufleuchten. Dann lässt es sich in fröhlicher Gesellschaft, bei einem kühlen Bier, einem fränkischen Wein, einem Caipirinha oder einem Sommernachtstraum im Glas richtig stimmungsvoll feiern. In der Felsenkellerbar oder in der Weinlaube des TSV zum Beispiel, wo es sich gar gemütlich sitzen und plauschen lässt.

Kommen Sie nach Lonnerstadt und feiern Sie mit - der TSV Lonnerstadt und die Marktgemeinde freut sich über Ihren Besuch. Wer Informationen zum Kellerfest auf www.tsv.lonnerstadt.de