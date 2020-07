Lonnerstadt feier das Kellerfest zu Hause

Es ist Mitte Juli - der Sommer ist da und lässt sich mit dem Wetter sogar gut aushalten. Wir können es allmählich trotz Corona wagen, Alltag und Freizeit wieder zu genießen. Nach über zwei Monaten Quarantäne und Ausgangssperren zieht es uns nach draußen - wir treffen uns mit Freunden und genießen das gute Wetter.

In Lonnerstadt hätte jetzt das Kellerfest stattgefunden. Was wäre das für ein Fest gewesen: zünftige fränkische Speisen, gutes kühles Bier, mit Freunden zusammensitzen - einfach geselligen Spaß haben. Doch das Kellerfest muss ausfallen. Verständlich: Corona ist trotz geringer Infektionszahlen immer noch eine starke Bedrohung für die Bevölkerung. Es gilt, die Kurve weiterhin flach zu halten und eine zweite Corona-Welle zu vermeiden.

Eine kreative Lösung für das Lonnerstädter Kellerfest

Aber aufs Kellerfest ganz verzichten wollen wir nicht. Müssen wir auch nicht dank des TSV Lonnerstadt 1948 e.V. Der Verein hat eine kreative Lösung gefunden: Das Kellerfest kommt zu uns nach Hause!

"Nach dem Lockdown war relativ schnell klar, dass das Kellerfest in seiner ursprünglichen Form nicht stattfinden kann. Wir haben schon während des Lockdowns immer wieder versucht, unsere Mitglieder mit verschiedenen Aktionen bei Laune zu halten und zu motivieren, siehe z.B. unsere Summerchallenge. Dementsprechend war auch klar, dass eine einfache Absage des Kellerfestes nicht in Frage kommt. Nach einigen Telefonaten im erweiterten Vorstand war die Idee geboren, einen Lieferdienst und damit das "Kellerfest at home" zu machen", erklärt Frank Iftner, 1. Vorsitzender des TSV Lonnerstadt.

Der Plan ist es, dass man sich Spezialitäten vom Kellerfest bestellen kann - das wird dann nach Hause geliefert.

Die Fragen, die sich natürlich gestellt haben, waren: Wie konnte man so etwas umsetzen und was man alles anbieten sollte? "Leider können wir aus logistischen Gründen nicht alle unsere Spezialitäten anbieten", so Frank Iftner. "Daher fiel die Wahl auf unsere Bestseller der letzten Jahre."

Unterstützt wird der Verein dabei vor allem vom Brauhaus in Höchstadt, das extra dafür ein Bier in speziell etikettierten Flaschen gebraut hat. Frank Iftner: "Die Wurst- und Fleischwaren beziehen wir von unserem Hausmetzger Norbert Blankenbühler aus Lonnerstadt, der uns seit Jahren auch schon am Kellerfest versorgt."

Und so geht's

Man kann bei Getränken verschiedene Biersorten - Festbier, Weizen, Radler -, selbstgemachten Erdbeerlimes, Franken-Wein und Franken-Secco bestellen. Zu Essen kann man sich fränkische rohe Bratwürste bestellen, eine gemischte Keller-, Käse- oder Schinkenplatte, Kellerweck oder frische Küchle bestellen. Die Bestellung muss man dann bis spätestens 12. Juli per WhatsApp an die TSV WhatsApp Hotline 0163/2877618 schicken. Die Lieferung der bestellten Ware erfolgt dann am 18. Juli ab 16 Uhr. Im Umkreis von 15 Kilometern ist die Lieferung kostenfrei. Und dann kann der Kellerfest-at-Home-Party nichts mehr im Wege stehen.

Bestellkontakt

Die Bestellannahme geht auch telefonisch, persönlich oder per Mail: Telefon 09193/3990, Mobil 0171/8248575, E-Mail sabine.haberkamm@t-online.de, Hotline 0163/2877618.

Frank Iftner freut sich über viele Gäste zu Hause: "Ein weiterer Grund, warum wir das Kellerfest auf keinen Fall komplett absagen wollten, ist die Tatsache, dass wir im nächsten Jahr unser 30. Kellerfest feiern wollen und das Jubiläum dementsprechend ein Jahr hätten verschieben müssen. So freuen wir uns jetzt auf ein großes Jubiläumsfest mit vielen Gästen aus Nah und Fern und begnügen uns in diesem Jahr mit der "Corona-Variante", die uns hoffentlich trotzdem allen ein paar vergnügliche Stunden beschert."

Gewinnspiel

Es gibt dieses Jahr auch etwas zu gewinnen: einen 30-Euro-Gutschein für das Kellerfest 2021! Und so leicht kann man dran teilnehmen. Schickt einfach ein Bild von eurer privaten Kellerfestparty per WhatsApp an die TSV Hotline 0163/2877618. Mit etwas Glück haben Sie gewonnen und können es sich auf dem nächsten Kellerfest richtig gut gehen lassen.

Wir wünschen allen viel Spaß bei der Lonnerstädter Kellerfestparty zu Hause.