Lichtenfelser Kindererlebnistag

Auch heuer lädt wieder die Aktionsgemeinschaft Treffpunkt gemeinsam mit dem Stadtmarketingverein Lichtenfels zum Kindererlebnistag in die Lichtenfelser Innenstadt ein. Am Samstag, 1. Juni, verwandelt sich von 10 bis 17 Uhr der Lichtenfelser Marktplatz in einen großen Spielplatz mit einem Erlebnisangebot für die ganze Familie.

Darüber hinaus erwartet die kleinen und großen Besucher wieder ein abwechslungsreiches Programm mit Bau-, Bewegungs- und Geschicklichkeitsspielen, Hüpfburg, Kinderschminken, Zauberei, Kinderflechten, einer Autoren-Lesung und vieles mehr - und alles bei freiem Eintritt. In der Inneren Bamberger Straße gibt es einen Kinderflohmarkt an dem die kleinen Trödler alles anbieten, was im Kinderzimmer übrig ist. Und für die Kinder, die davon träumen Feuermann zu werden, geht auch dieser Wunsch in Erfüllung, denn die Jungendfeuerwehr Lichtenfels wird an diesem Tag nicht nur Vorführungen zeigen, sondern lädt die Kinder und Jugendlichen auch zum "anpacken und mitmachen" ein. Auch für das leibliche Wohl ist mit einem Weißwurst-Frühschoppen sowie mit Bratwürsten, Fisch und den weiteren kulinarischen Leckereien der Restaurants, Cafés und Eisdielen bestens gesorgt. Für die musikalische Unterhaltung sorgen "Fifty - Fifty" mit Stefan Hofmann und Gerhard Waldschütz. Neben einem attraktiven Spiele- und Erlebnisprogramm für die ganze Familie dürfen sich die Besucher an diesem Tag auch auf einen gemütlichen Einkaufsbummel freuen. Die Geschäfte der Innenstadt haben bis 17 Uhr geöffnet und erwarten ihre Gäste mit hochwertigen Produkten und kompetenter Beratung.

Programm

Spielen & Erleben - ab 10 Uhr:

Kettenkarussell, Hüpfburg, Waterballs,Spaß für die ganze Familie mit über 20.000 Parketthölzern, Bewegungs- und Geschicklichkeitsspielen, Frisbee-Golf, Kinderflohmarkt in der Inneren Bamberger Straße, Vorführungen und Mitmachaktionen der Jugendfeuerwehr Lichtenfels, Tattoos für Kinder, Malecke an der Stadtbücherei mit Malwettbewerb zum 40. Korbmarkt

Ab 11 Uhr: Kinderschminken, Kinderzauberei und Luftballonmodellage mit Kinderzauberer Markus Sperber

Ab 13 Uhr: Kinderflechten mit Carsten Baier

14.30 Uhr: Auftritt "StarmoveKids", INJOY Lichtenfels

14.45 Uhr: Auftritt "Pezzi Kidzz", TS Lichtenfels

15 Uhr: Auftritt "Dancing Starlets", TV Unterwallenstadt

15 Uhr: Stadtführung mit der Korbstadtkönigin Alicia I., Treffpunkt Tourist-Information, Marktplatz 10

"Manege frei!"- 10 bis 16 Uhr:

Zirkus-Quiz in der Stadtbücherei;

12 und 14 Uhr: Lesung "Der Esel Pferdinand - Abrakadabra, einmal grauer Esel!" mit Suza Kolb vor der Stadtbücherei

Mehr Informationen zum Programm gibt es unter www.lichtenfelser-kindererlebnistag.de.