Seit Wochen laufen die Vorbereitungen für das Heimatfest, welches seinen Namen dem schönen Leuchsental zu verdanken hat, auf Hochtouren. Der Gesang- und Musikverein will nichts den Zufall überlassen und freut sich, dass das Traditionsfest bei vielen Landkreisbewohnern einen festen Platz im Terminkalender hat.

Aufgrund der ausgelassenen Stimmung, die die Gruppe Silhouettes von Jahr zu Jahr auf die Tanzfläche zaubert, war es erneut ein Muss für die Vorstandschaft, am Samstagabend, 27. April, die Kultband zu verpflichten. Die handgemachte Musik begeistert nicht nur die Junggebliebenen, sondern es pilgern immer mehr Jugendliche zu den Auftritten der Vollblutmusiker. "Beginn ist pünktlich um 20 Uhr", verspricht Festleiter Martin Dirauf. Der Eintritt ist frei. In der Bar im Schulsaal der alten Schule wird es neben Hochprozentigem auch eine Reihe alkoholfreier Mixgetränke geben. Die Verantwortlichen unterstützen durch die konsequente Umsetzung des Jugendschutzes die Aktion des Landkreises "Unser Landkreis Lichtenfels gemeinsam gegen Drogen!" sowie das Projekt "HALT".

Der langjährige 1. Vorsitzende Hans Raab kann sich noch gut an die Anfänge des Heimatfestes erinnern. "Der damalige Musikobmann Erich Raab hatte gute berufliche und musikalische Verbindungen in den Frankenwald. Er schwärmte immer wieder vom "Wilhelmsthaler Heimatfest", welches sehr gut in der Bevölkerung angenommen wurde. Sowas musste man auch in Mistelfeld schaffen. Und so wurde das 1. Leuchsentaler Heimatfest am 27. Juli 1969 im "Büttner`schen Garten" abgehalten", so Raab. Anfangs wurde ohne Zelt gefeiert. Doch um den Wetterkapriolen trotzen zu können, entschloss man sich, ein Zelt aufzustellen. "Die schwere Zeltkonstruktion wurde tagelang aufgebaut, der harte Kern hatte immer eine Woche Urlaub genommen."

Nach dem Sonntagsgottesdienst, 28. April, werden gegen 9.30 Uhr die ersten Oldtimer in Mistelfeld eintreffen. Bereits zum 14. Mal kommen die Liebhaber alter Traktoren, Autos und Motorräder um den Zunftbaum zusammen. Jeder Teilnehmer, der mit seinem über 30 Jahren alten Fahrzeug kommt, erhält Verzehrgutscheine für den Weißwurstfrühschoppen. Um 10.30 Uhr wird der 1. Bürgermeister Andreas Hügerich den offiziellen Bieranstich vornehmen. Alleinunterhalter Matthias sorgt für gute Unterhaltung, bevor es gegen 13 Uhr das Startsignal für die große Dorfrundfahrt durch das Spanmacherdorf geben wird. Am Nachmittag startet um 14 Uhr das Musikfestival der Nachwuchskapellen und Bläserklassen. Dirauf freut es, dass fünf Gruppen mit rund 120 Jungmusikern ihr Kommen zugesagt haben, um ihr Können auf großer Bühne präsentieren zu können. Die CSU-Europaabgeordnete Monika Hohlmeier wird schließlich ab 19 Uhr über die im Mai bevorstehende Europawahl referieren. Zu diesem politischen Abend sind natürlich nicht nur CSU-Sympathisanten eingeladen.

Am Dienstag, 30. April, kommen die Musikfreunde von Korches Brass auf ihre Kosten. Unter dem Motto "So schön klingt Blasmusik" werden die sympathischen Jungs ihr breitgefächertes Repertoire präsentieren.

Am 1. Mai ist es für viele Wanderer und Radler eine angenehme Pflicht, in Mistelfeld einen Zwischenstopp einzulegen. Ob beim Weißwurstfrühschoppen mit Alleinunterhalter Peter Hofmann, der übrigens bis 15 Uhr durchgehend die Gäste unterhalten wird, oder zum Dämmerschoppen mit der Leuchsentaler Blasmusik ab 16 Uhr. Dank der vielen Spender konnte eine große Verlosung mit 40 Preisen in Wert von weit über 1000 Euro organisiert werden.

Neben beliebten fränkischen Schmankerln wird es am Sonntagmittag auch geräucherte Forellen geben, die für einen angenehmen Geruch am Festplatz sorgen. Natürlich locken die Sänger und Musiker am Sonntag und am Maifeiertag mit einem großen Kuchenbuffet der Mistelfelder Bäckerinnen. An beiden Tagen werden jeweils 35 Kuchen und Torten im Cafe in der alten Schule eine Augenweite sein.

Weitere Informationen zum Fest können auf der Homepage der "Leuchsentaler" unter www.Leuchsentaler.de abgerufen werden. Der GMV Mistelfeld würde sich freuen, viele Gäste aus nah und fern im Spankorbmacherdorf Mistelfeld begrüßen zu können.