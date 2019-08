Laurenzi Kirchweih in Bamberg

Bamberg feiert, und zwar im großen Stile die Laurenzi Kirchweih des Bürgervereins Kaulberg. Traditionsgemäß beginnt die Kirchweih am Donnerstag, 8. August, um 17 Uhr mit einem Gedenkgottesdienst für die lebenden und verstorbenen Wohltäter der Laurenzikapelle. Am gleichen Tag gibt es wie jedes Jahr eine deftige Schlachtschüssel in der Brauerei Greifenklau.

Das wird auf der Kerwa geboten

Am Freitag, 9. August, startet dann der eigentliche Festbetrieb um 14 Uhr. Wie in den letzten Jahren bereichern die Verkaufsstände des Rotary-Clubs das Kirchweihtreiben.

Der Erlös aus dem Verkauf von Prosecco und Schinken geht in diesem Jahr an den Kindergarten St. Johannes.

Weiter geht's am Samstag, 10. August. In der Früh wird bereits der Kirchweihbaum mit viel Muskelkraft aus dem Wald getragen, bevor am Hohen Kreuz festlich geschmückt wird. Um 16 Uhr beginnt dann der Festzug vom Hohen Kreuz zum Laurenziplatz.

Neben den zahlreichen Ehrengästen wird der Festzug von den am Kaulberg ansässigen Vereinen begleitet. Die Aufstellung des Kirchweihbaums wird von der Feuerwehr Bamberg, Löschgruppe Kaulberg, übernommen. Anschließend erfolgt dann in der Brauerei Greifenklau die eigentliche Eröffnung der Laurenzikirchweih. Am Sonntag, 11. August, zelebriert Pfarrer Mathias Bambynek ab 9.30 Uhr den Festgottesdienst. Begleitet wird dieser durch den Laurenzichor.

Nachmittags sind die Kinder von 14.30 bis 16 Uhr, vor die Laurenzikirche eingeladen. An verschiedenen Spielstationen können die Kinder ihr Geschick und Können absolvieren. Nach dem Durchlauf der Stationen werden alle Kinder mit einem Geschenk belohnt. Ebenso können die jungen Besucher sich kreativ und kunstvoll schminken lassen. Die Eltern können sich derweil mit Kaffee und Kuchen stärken.

Um 17 Uhr findet dann ein kleines Chorkonzert des Laurenzichor in der Laurenzikapelle statt. Es steht in diesem Jahr unter dem Motto: "Von Wasserpfützen und Seemannsmützen".

Am Kirchweihmontag 12. August findet um 17 Uhr der traditionelle Hahnenschlag statt. Begonnen wird mit den Kindern, bevor dann die Erwachsenen versuchen den "Hahn" zu schlagen. Der oder die Hahnenschlagkönig/in erhalten für Ihr Geschick einen handgefertigten Steinkrug.