Lange Nacht und Schäätzer Biergenuss

Wenn sich am Samstag, 1. Juni langsam der Abend über Scheßlitz mit seinen malerischen Fachwerkhäusern legt, dann beginnt sie, die Lange Nacht in Scheßlitz. Auf das Wochenende haben nicht nur die Bewohner von Scheßlitz, sondern auch zahlreiche Gäste aus Nah und Fern gewartet. Um 19.30 Uhr beginnt sie offiziell, Einlass ist bereits um 18 Uhr.

Überall in den Straßen werden wieder viele Lichter montiert, die ganze Stadt wird in eine idyllische und abendlich romantische Stimmung getaucht und die Stadtmitte wird in einem bunten Glanz erstrahlen. Es ist eine einzigartige Stimmung und lädt zum entspannten, gemeinsamen Flanieren durch die Scheßlitzer Innenstadt ein, zum Treffen von Freunden und Bekannten.

Die Organisatoren der Stadt Scheßlitz - Stadtrat Florian Roth, zweiter Bürgermeister Reinhold Söder, MdL Holger Dremel, Julia Kauper und Josef Lindner - haben auch dieses Jahr wieder ein schönes Programm vorbereitet. Auf vier Bühnen bieten verschiedene Bands eine großartige musikalische Unterhaltung. Die "Corso Band" begeistert mit ihrer guten Laune, "Die Stadelhofner" liefern wilde, gute Partymusik als Blaskapelle, die "City Rockers" spielen ehrlichen und guten Rock"n"Roll und DJ Hammer heizt mit seiner Open Air Disco ein.

Am Sonntag, 2. Juni, geht es mit dem "Schäätzer Biergenuss" weiter. Um 11 Uhr startet der Tag mit dem Frühschoppen - dabei unterhält das Duo Harry&Manfred in gekonnt spritziger Art. Ab 14 Uhr spielt das Mittelschulorchester aus Scheßlitz, gefolgt vom Stadtjugendorchester des Musikvereins Scheßlitz um 15 Uhr. Ab 16 Uhr spielen dann das Duo Steffen+Stefan auf der Bühne Oberes Tor. Für die Bühne des Alten Rathauses konnten auch in diesem Jahr wieder die Rossinis gewonnen werden, diese beginnen um 17 Uhr. Auf der Bühne Unteres Tor sorgt ab 17 Uhr die Gruppe CHP mit Rock-Sound für Party-Stimmung.

An beiden Tagen schenken die drei Brauereien aus dem Stadtgebiet - Hoh Köttensdorf, Drei Kronen und Schmitt-Bräu Scheßlitz - ihre Biere aus, die Gastronomen entlang der Hauptstraße und weitere Betreiber, wie zum Beispiel Vereine, kümmern sich um die feinen Köstlichkeiten. Die Musik unterhält die Gäste bis 23 Uhr.

Ein Vergnügungspark sorgt dafür, dass es an dem Tag auch für die Kinder etwas Besonderes zu erleben gibt - die jungen und junggebliebenen Gäste können sich auf Kettenflieger, Ballwurf und Schießbude am Rathausplatz freuen. Am Sonntag wird der Vergnügungspark um den Kindernachmittag mit dem Bamberger Kasperl und dem Kindergarten Scheßlitz zur besonderen Attraktion. Für die Kinder beginnt der Spaß um 14 Uhr.

Kommen Sie am ersten Juni-Wochenende nach Scheßlitz - erleben Sie die ausgelassene Stimmung während der Langen Nacht und dem Schäätzer Biergenuss. Auf Ihren Besuch freuen sich die Stadt Scheßlitz und das gesamte Orga-Team.