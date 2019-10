Kupferberg feiert Kirchweih

Das kirchliche und gesellschaftliche Leben der kleinen Bergstadt steht in den kommenden Tagen ganz im Zeichen der Kirchweih. Highlights sind zweifelsohne der Festgottesdienst am Sonntagmorgen (Beginn 10.30 Uhr) in der Stadtpfarrkirche St. Vitus, das Standkonzert der Stadtkapelle am Sonntagnachmittag (Beginn 14 Uhr) am Marktplatz sowie das Wirtshaussingen am Montagabend (Beginn 19 Uhr) im Gasthaus Schott. Die Kinder bekommen wie alle Jahre ihr Recht mit dem Fahrgeschäft und Buden vor dem Rathaus.

Ab Mittwoch, 17. Oktober 2019, bieten die heimischen Gaststätten mit Schlachtfesten sowie reichhaltigen Speisekarten an allen Tagen das Beste auf, was Küche und Keller haben. Am Kerwa-Sonntag werden zudem Kaffee und Kuchen angeboten. Der Gasthof Schiffauer hat auch die von Antenne Bayern ausgezeichneten Mathildes Rouladen auf der Speisekarte.

St.-Veit-Zeche hat geöffnet

Und zwischen den Mahlzeiten ist genügend Zeit zu einem Verdauungsspaziergang in die landschaftlich reizvolle Umgebung oder einen Abstecher ins Bergbau-Erlebnis St.-Veit-Zeche an der Wirsberger Straße am Samstag (13 bis 17 Uhr) und Sonntag (10 bis 16 Uhr). kpw