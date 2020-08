Küchle zamspieln in Niederlindach

Letztes Jahr hieß es noch um diese Zeit in Niederlindach: "Die Kerwa is kumma, die kerwa is do!" Dieses Jahr müsste es wohl heißen: "Corona is kumma, Corona is do." Leider fällt die örtliche Kirchweih dieses Jahr wegen des Virus aus. Gerade jetzt hätten wir eine gute ausgelassene Feier, so wie es die Niederlindacher auf die Beine stellen können, nötig gehabt, um den ganzen Frust der letzten Monate abzufeiern. Aber noch heißt es: abwarten, Abstand halten, auf die Hygiene und vor allem auf seine Mitmenschen achten. Doch was wäre das für eine schöne Feier geworden: Es hätte gegrillt werden können, eine Party gefeiert werden können - und natürlich hätte die Tradition nicht zu kurz kommen dürfen mit dem "Geeger rausschlogn" oder dem "Küchli zamspieln".

Küchle zamspieln

Noch heute werden in Franken in zahlreichen Orten zur Kerwa die traditionellen Küchle gebacken. Mal sind die eckig, mal rund. Im Volksmund hat man gesagt: Die Evangelischen backen ihre Küchle viereckig, die Katholischen backen ihre rund. Die örtlichen Kerwasburschen und -madla mussten traditionell durch den Ort ziehen, vor jedem Haus stehen bleiben und eine musikalische Einlage darbieten. Als Belohnung haben sie dann die begehrten Küchle bekommen. Diese werden dann auf der Kerwa verkauft, um die Vereinskasse wieder aufzubessern. So heißt es. Doch jeder Ort hat seine eigene Tradition - oder Küchleform.