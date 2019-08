Ein großer Kinder-Flohmarkt und die allseits beliebte Kinder-Rallye, bunte Bühnenauftritte, eine attraktive Automeile und - erstmals überhaupt - ein erlesener Kunsthandwerkermarkt mit einem qualitätsvollen Angebot: Das Kronacher Stadtfest lockt auch heuer mit einem zweitägigen abwechslungsreichen Unterhaltungsangebot mit toller Live-Musik, mitreißenden Vorführungen, einem vielseitigen Kinderprogramm und dieses Mal mit besonders vielen Neuerungen und Highlights. Natürlich ist auch für leckere Speisen für jeden Geschmack sowie Getränke bestens gesorgt.

Fand das Top-Event seit jeher traditionell am ersten September-Wochenende statt, wird es heuer ausnahmsweise eine Woche vorverlegt, weil sich der Termin sonst mit der Kronacher Rosenmesse überschnitten hätte. Die Verantwortlichen der Aktionsgemeinschaft Kronach kommen damit den Ausrichtern entgegen, um massive Verkehrs-Beeinträchtigungen zu vermeiden. Daher wird sich beim Stadtfest dieses Mal die Kreisstadt bereits am 31. August und 1. September 2019 in einen großen Festplatz verwandeln und Einheimische sowie auswärtige Gäste mit seiner familiären Atmosphäre und dem stimmungsvollen Ambiente in den Bann ziehen. Wie immer hat der Zusammenschluss Kronacher Einzelhändler, Gastronomen, Handwerker und Gewerbetreibender ein ebenso attraktives wie vielseitiges Programm zusammengestellt. Die schöne Kronacher Innenstadt bietet dabei die ideale Kulisse - ob zum Flanieren und gemütlichem Schlendern oder zum Verweilen und Innehalten.

Voll auf ihre Kosten kommen erneut die jüngsten Gäste, die sich auf "rasante" Fahrgeschäfte sowie tolle Mitmachaktionen freuen dürfen. Eingebettet in das Stadtfest ist erstmals ein großer Flohmarkt für Kinder. Verantwortlich hierfür zeichnet Yvonne Waurig-Schneider, die bereits zwei solche Secondhand-Flohmärkte mit sehr großem Erfolg in der Kronacher Kühnlenzpassage organisierte. Abgehalten wird der Kids-Flohmarkt am Samstag zwischen 11 Uhr und 17 Uhr in der Johann-Nikolaus-Zitter-Straße.

Spiel- und Stadt-Rallye

Nach der Pause im Vorjahr gibt es wieder die im zweijährigen Turnus ausgetragene Spiel- und Stadt-Rallye durch die Kronacher Innenstadt. Erneut warten dabei viele spannende und lustige Spiele beziehungsweise Aufgaben auf die Kinder. Die Stationen werden heuer nicht mehr über die Innenstadt verteilt, sondern allesamt im Bereich Hussitenplatz gebündelter beisammen sein. Jeder Teilnehmer nimmt an der Verlosung mit Wertgutscheinen der Aktionsgemeinschaft in Höhe von 50 Euro, 30 Euro und 20 Euro teil. Die Anlaufstelle ist gegenüber der Bühne. Hier können die Kinder vor dem Start ihr Aufgabenblatt abholen und anschließend wieder abgeben. Die Stempel gibt es an den jeweiligen Stationen, die erneut alle mit verschiedenen Vereinen beziehungsweise Institutionen bestückt werden konnten. Mit dabei sind die DLRG, die Post-Kegler, der Schwimmverein, die Turnerschaft, die RC-Panzerfreunde, die Verkehrswacht, das THW sowie Fit'n Fun Kronach und die AOK Coburg. Belohnt werden alle teilnehmenden Jungen und Mädchen mit schönen Hauptpreisen, deren Gewinner um 17 Uhr auf der Bühne vor der HypoVereinsbank gezogen werden. Wie gewohnt wird der Marienplatz mit Biertischgarnituren bestuhlt sein. Hier gibt es auch gastronomische Verkaufsstände mit einem vielfältigen Angebot.

Samstag und Sonntag : 1. großer Kunsthandwerkermarkt

Eine Neuerung ist ein sich über beide Tage erstreckender Kunsthandwerkermarkt in der Rosenau und Schwedenstraße unter Organisation von Nicole Totzauer, die durch die Ausrichtung vieler solcher Kunsthandwerkermärkte bestens in der Szene bekannt ist. Bereits jetzt liegen 25 Anmeldungen von Anbietern aus der ganzen Region - vom Thüringer Raum über Pegnitz und Bayreuth bis nach Nürnberg und Bad Kissingen - vor. Dabei legt man größten Wert auf ein hochwertiges Angebot ausschließlich von Produkten, die von den Anbietern von Hand selbst hergestellt wurden, also alles "made in Germany". Das riesige Angebot umfasst unter anderem handgemachte Taschen, Artikel aus Keramik und Holz, Kleidung, Seife u.v.m. Dabei werden auch kleine Workshops für Kinder angeboten, die sich beispielsweise in der Bearbeitung von Keramik erproben können.

Fester Bestandteil des Stadtfests ist die in diesem Jahr noch größere Automeile, an der sich wiederum viele Autohäuser beteiligen. Stattfinden wird diese heuer nur am Sonntag, jedoch in erweiterter Form im Bereich Bahnhof- und Schwedenstraße.

Natürlich gibt es auch wieder ein großes Bühnenprogramm an beiden Tagen mit verschiedenen Tanzgruppen von Vereinen sowie Fitness-Studios. Eine Premiere ist die Beteiligung der Kronacher Biedermeier-Damen. Erstmals wird "EDELMEER" das musikalische Abendprogramm am Samstag von 19 Uhr bis 24 Uhr bestreiten. Sängerin Sabine und Keyboarder Tobias sind vor allem durch ihre Band "TOLLHAUS" bekannt, mit der sie auf den größten Volksfesten Deutschlands gastieren. Der Abend verspricht tolle Live-Musik insbesondere im Bereich deutscher Pop-Schlager.

Verkaufsoffener Sonntag

Viele Händler planen an beiden Tagen einzelne Aktionen vor und in den Geschäften, die am Samstag von 9 bis 18 Uhr und am verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 18 Uhr geöffnet haben. Hierbei kann die frisch eingetroffene Herbstmode entdeckt werden. Ohne Zeitdruck können alle Besucher stöbern und sich fachkundig beraten lassen.

Die Verantwortlichen laden die gesamte Bevölkerung herzlich ein und freuen sich auf viele schöne Stunden in der Einkaufsstadt Kronach. Im und am Stadtzentrum stehen 1500 kostenlose Parkplätze zur Verfügung. hs