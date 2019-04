Kronach leuchtet bereits im 14. Jahr in Folge mit einem weltweit einmaligen Konzept aus Licht, Kunst und Kultur. Spannende Lichtgeschichten verwandeln dabei die historische Altstadt und die Festung Rosenberg wieder in eine leuchtende Flaniermeile, heuer unter dem Themenschwerpunkt "Wesenheiten, Sterngucker und Umweltgedanken". Das Team von KRONACH leuchtet bleibt 2019 seinem bewährten Motto treu und garantiert erneut ein Lichtspektakel zum Wohlfühlen, Entdecken und Staunen.

Fast 90 Lichtpunkte

Bei Einbruch der Dunkelheit beginnt Kronach zu leuchten: Erstrahlte Häuserfassaden und Lichtkunstwerke tauchen die Stadt in ungewohntes Licht. Das lebensfrohe Lichtfestival lockte im vergangenen Jahr 140 000 Besucher an. Auch heuer können diese ab dem 26. April - zehn Nächte lang - dem beeindruckenden Lichtweg folgen, der an fast 90 Lichtpunkten vorbeiführt und dabei die schönsten Seiten Kronachs in neuem Licht zeigt - von hochwertiger Architekturbeleuchtung bis hin zu Einzelkunstwerken. Die Macher von KRONACH leuchtet mit ihrem Projektleiter Markus Stirn haben wieder eine hervorragende Mischung aus Lichtkünstlern zusammengestellt. Man darf gespannt sein.

Licht und Klang

Der diesjährige Lichtweg startet an der Spitalbrücke und der Kronach-Allee und führt über den Herrenmühlsteg und entlang dem Herrenmühlweg bis zur Christuskirche. Vom Gotteshaus aus erstreckt sich der Rundgang über die Strauer Straße und die Garküche zum Marktplatz in der Oberen Stadt, der von einer dauerhaften Licht-Show alle fünf Minuten in ein neues Licht getaucht wird. Seinen Abschluss findet die Flaniermeile im Heimweg über die Amtsgerichtsstraße an der Anna-Kapelle. Auch heuer sorgt eine Licht- und Klanginstallation für einmalige Effekte in der Stadtpfarrkirche St. Johannes. Die Illuminationen leuchten ab Beginn der Dunkelheit. Die Indoor-Lichtpunkte sind bis 23 Uhr zu besichtigen. Außen leuchten die Lichtpunkte mindestens bis Mitternacht; bei großem Besucherandrang auch länger.

Ein großes Ziel von KRONACH leuchtet ist es, Künstlern, Lichtplanern und Studenten eine Plattform zu geben, sich zu präsentieren. Workshops geben Lichtkompetenz an Studierende aus aller Welt weiter. Diese haben hier die einmalige Chance, theoretisch erlangtes Wissen in der Praxis auszuprobieren. Aus aller Welt kommen Interessierte in der Woche vor dem Festival nach Kronach, erlernen die Grundlagen hochwertiger Beleuchtung, entwerfen im Team Lichtkonzepte und setzen sie sofort in die Praxis um. Zur Seite stehen ihnen angesehene internationale Lichtarchitekten und Dozenten von Hochschulen für Lichtdesign und Architektur, von denen viele schon seit mehreren Jahren in Kronach dabei sind.

Abwechslungsreiches Rahmenprogramm

Wesentlich zur einzigartigen Atmosphäre trägt auch das vielseitige und zudem kostenlose musikalische Rahmenprogramm von KRONACH leuchtet bei! Jeden Abend gibt es Live-Musik auf zwei Bühnen und in der Stadtpfarrkirche St. Johannes. Eingebettet in KRONACH leuchtet ist die lange Nacht der Kirche am Freitag, den 3. Mai.

Lassen Sie sich also verzaubern und gehen Sie auf eine kunstvolle, lebendige und abwechslungsreiche Reise. Es wird bewusst kein Eintritt verlangt. Aber zur Finanzierung ist das Lichtfestival natürlich auf Einnahmen aus Spenden, Sponsorengeldern und dem Verkauf von Leuchtprodukten angewiesen. Kosten entstehen genug, denn es werden jährlich 10.000 Meter Kabel verlegt, 1500 Leuchten verbaut und mit 300 Pflastersteinen gesichert, 8.000 Kabelbinder festgezurrt, 5000 Meter Klebeband verbraucht, 80 Stunden Hubsteiger gemietet, 350 25-kg-Schilderfüße bewegt und über 40 Studenten und Workshop-Leiter einquartiert und versorgt. Eröffnet wird das Lichtspektakel am 26. April um 21 Uhr auf dem Kronacher Marktplatz, wo im Anschluss an den offiziellen Teil wieder eine große Laser- und Feuerwerks-Show erfolgt.

Musikalisches Rahmenprogramm:

Die Hauptbühne ist wie immer auf dem Marktplatz vor dem Rathaus aufgebaut. Live zu erleben sind hier: The Dixie Hot Licks (26. April), Play Again Sam 4 Music (27. April), WART a-moll (28. April), Monkeyman Band (29. April), Solid Rock (30. April), Dusty Dixx (1. Mai), Blues Papas (2. Mai), Barfly (3. Mai), Father"s Finest (4. Mai) und die Silhouettes (5. Mai). Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr.

Die zweite Bühne steht in diesem Jahr am Herrenmühlweg. Hier präsentieren sich André Carswell (26. April), Medium rare (27. April), Michl & Metzler (28. April), Wilder Pilger (29. April), Hannes unterwegs (30. April), Talentbühne für HeldMeTo und AERIC (1. Mai), Talentbühne für Null Negativ, MINT (2. Mai), Tony Bulluck (3. Mai) und Zweitakter (4. Mai). Auch hier ist der Beginn jeweils um 19.30 Uhr.

In der Stadtpfarrkirche geben Kronacher Ensembles, Jugendorchester, Sing- & Musikschule und Berufsfachschule für Musik ihr Bestes. Besonderes Highlights sind das Gastkonzert "Best-of-Klangfänger des Hochschulchors Coburg "Die Klangfänger" am 27. April in der Stadtpfarrkirche (Beginn: 20 Uhr) sowie "Musikalische Sternstunden von Kronach bis Hollywood" am 1. Mai in der Kronacher Synagoge (Beginn: 19.30 Uhr) mit Stephanie Simon (Gesang), Ulrich Böhm (Trompete & Gesang) und Florian Jungkunz (Klavier).

Lichtführungen:

Lichtführungen geben zusätzliche Einblicke in die Welt von KRONACH leuchtet. Welche Ideen stecken hinter den Lichtkunstwerken? Wie setzen die Künstler Licht und Schatten ein, um ihren Konzepten wirkungsvoll Leben einzuhauchen? Treffpunkt: Alte Markthalle, Startzeit: täglich 21:30 Uhr. Vorgebuchte Führungen starten bereits um 21 Uhr. Kosten: 5,- Euro, Dauer: ca. 1,5 Stunden, Voranmeldung: für Gruppen, Vereine, Firmen und für englischsprachige Führungen beim Tourismusbüro Kronach unter touristinfo@stadt-kronach.de oder 09261 97 236.

KRONACH-leuchtet-App mit Audioguide:

Seit 2018 informiert eine App mit Audioguide über jeden einzelnen Lichtpunkt: So kann man unabhängig auch über mehrere Tage hinweg die Lichtflaniermeile erkunden. Die App ergänzt damit die Live-Führungen und das gedruckte Begleitheft. Neben Tagesprogramm, Parkplatzhinweisen und Audioguide bietet die App auch die Möglichkeit, Kommentare und Bilder zu laden.

Lichtkunst-Fotowettbewerb:

KRONACH leuchtet ist auch ein Highlight für alle Freunde der Fotografie. Auch 2019 findet wieder ein Fotowettbewerb in den Kategorien Architektur, Lichtkunst sowie Besucher und Atmosphäre statt. Als Preise locken in jeder Kategorie für den 1. Platz ein Gutschein über 100 €, für den 2. Platz über 50 € sowie für den 3. Platz über 30 €. Die Bilder können per Mail mit Kennwort "Fotowettbewerb 2019" geschickt werden an fotowettbewerb@kronachleuchtet.com oder als Datendownload zur Verfügung gestellt werden. In der Bildbezeichnung jedes eingereichten Fotos muss "Kronach leuchtet 2019" und der Name des Fotografen enthalten sein. Einsendeschluss ist der 31. Mai 2019, 23.59 Uhr. Neben der Gewinnchance attraktiver Preise, besteht auch die Aussicht auf ein großes Publikum für die ausgewählten Bilder, da die die schönsten im Rahmen einer Fotoausstellung im Kronacher Landratsamt gezeigt und im aufwendigen Kunstkalender gedruckt werden.

Die lange Nacht der Fotografen:

Jedes Jahr gibt es am 2. Samstag des Lichtfestivals ein besonderes Highlight! Bis früh um 4 Uhr leuchten die Installationen. Ungestört von Besucherströmen können dabei die Lichtkunstwerke unter die Lupe beziehungsweise vor die Linse genommen werden. hsWeitere Infos: www.kronachleuchtet.com