Die coolsten Typen stehen immer am Autoscooter - ob das stimmt, davon können sich die Gäste beim Kitzinger Frühlingsfest überzeugen oder eines Besseren belehren lassen. Eines vorneweg: Kavaliere genießen auch heute noch einen guten Ruf. Beim Autoscooter lässt man (n) der Lady den Vortritt, am Schießstand trifft man ins Schwarze und schenkt der Angebeteten die Rose, das Plüschtier und am besten gleich sein Herz. Das diesjährige Kitzinger Frühlingsfest startet am Samstag, 13. April, 14 Uhr, mit einem tollen Eröffnungsangebot für Groß und Klein am Festplatz "Am Bleichwasen". In dieser Zeit sind zum 70. Mal Fahrgeschäfte, Leckereien, Spaß und Unterhaltung für Groß und Klein angesagt. Am Karfreitag bleibt der Vergnügungspark geschlossen. Ansonsten locken über Ostern locken Autoscooter, Kinderkarussel und High-Tech-Fahrgeschäfte genauso wie Schießbuden oder Greiferspiele und Volksfestspezialitäten wie gebrannte Mandeln, Zuckerwatte, Lebkuchenherzen, Softeis oder fränkische Bratwurstspezialitäten. Zur Auswahl stehen ein moderner Disco-Autoscooter, das beliebte Kindersportkarussell, der Magic-Jumper sowie die Wasserattraktion"Crazy Balls". Das Highlight ist aber das Hochfahrgeschäft "X-Flight". Am verkaufsoffenen Sonntag, 14. April, öffnet der Vergnügungspark am Bleichwasen bereits ab 13 Uhr seine Pforten. Der Mittwoch 17. April, steht ganz im Zeichen der Kinder und der Familie, ab 14 Uhr gibt es ermäßigte Fahrpreise und viele Sonderangebote - natürlich auch für die Jugend und Jung gebliebenen. Am Samstag, 20. April, startet die Tourismus-Saison-Eröffnung am Marktplatz und die Schausteller laden von 14 bis 18 Uhr zur "Happy Hour" ein. red/Anja Vorndran