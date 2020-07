Kirchweihe in Zentbechhofen

Der Höchstadter Ortsteil Zentbechhofen mit seinen 407 Einwohnern würde gerne am kommenden Wochenende seine Kirchweih feiern - aber Corona hat dies leider verhindert. Das Datum der Kirchweih stimmt mit dem Weihedatum der Kirche überein. Blicken wir zurück in die Geschichte der Kirche: Die Geschichte von St. Leonhard Im Jahr 1306 wurde in Zentbechhofen erstmals eine Kirche erwähnt, die eine Filiale von Seußling war. In einer Urkunde von 1322 liest man: "16 Bischöfe geben der Kirche St. Leonhardi in Pechoven einen Ablaß von 40 Tagen". In der großen Kirchenglocke ist die Jahreszahl 1402 eingraviert. Im Jahr 1482 wurde St. Leonhard zur Pfarrei erhoben. Zwischen 1734 und 1737 erfolgte der Bau der Barockkirche mit Turm. 1735 entstand das Deckengemälde des Künstlers Johannes Anton Axmann aus Bamberg. 1736 errichtete F. Walter aus Bamberg den Hauptalter und 1737 den Marien-Seitenaltar, finanziert durch eine Stiftung "Seine Excellenz Herr Gallus Henrions Degen, hochfürstlich bambergischer Kammerconsulent". Im Jahr 1742 erbaute F.A. Thomas aus Bamberg den Katherinen-Seitenaltar und 1743 entstand die Kanzel vom gleichen Künstler. Im Jahr 1897 wurde die erste Orgel in der Kirche errichtet. 1970 bis 1974 erfolgte die Planung und der Erweiterungsbau der Kirche in Kreuzform. Bei der Gebietsreform 1972 wurde Zentbechhofen mit Jungenhofen nach Höchstadt a.d.Aisch eingemeindet. Am 7. Juli 1974 erfolgte die Einweihung der Kirche durch Erzbischof Dr. Josef Schneider. Im Jahr 1987 erfolgte die Erneuerung und Erweiterung der Orgel auf 1430 Pfeifen und am 18. Oktober 1987 weihte sie Prälat Hans Wich.

Wer war nun der Hl. Leonhard? Leonhard von Limoges, auch Leonhard von Noblat, lebte in Frankreich. Seine adlige Familie gehörte zum Hof der Merowinger. Er wurde von Erzbischof Remigius von Reims getauft und unterrichtet, bekam später sogar ein Bistum angeboten - doch Leonhard schlug es aus. Er wollte nur lieber Gott in der Einsamkeit des Waldes dienen. Von seiner kleinen Zelle aus heilte er Kranke und unterstützte Arme. Besonders lagen ihm die Gefangenen, die er regelmäßig im Kerker besuchte, am Herzen. Oft soll allein sein Gebet ihre Fesseln gesprengt haben.

In der römisch-katholischen Kirche wird er als Heiliger verehrt. Sein Gedenktag ist der 6. November. Johanna Blum