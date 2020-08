Kirchweihe in Walsdorf

Der älteste erhaltene Teil des Gotteshauses ist der Kirchturm aus dem 14. Jahrhundert. An seiner Ostwand deuten sehr einfache Steinmetzzeichen sogar auf die Mitte des 12. Jahrhunderts hin. Nach den Quellen soll der ursprünglich höhere Turm ein Spitzdach und gotische Fenster gehabt haben. Es wird als sicher angenommen, dass Walsdorf schon vor der Errichtung des Bamberger Bistums eine Pfarrei mit einer Kirche war.

1524 kam Walsdorf an Wolf von Crailsheim, der an der Bewachung Luthers auf dem Weg nach Worms teilnahm und an dessen Rettung beteiligt gewesen sein soll. Aufgrund der Konfession ihres Grundherrn Wolf von Crailsheim wurde die Walsdorfer Laurentiuskirche nach der Reformation evangelisch und Mutterkirche für 26 umliegende Orte. Dadurch entstand ein hundertjähriger Konflikt mit dem Bistum Bamberg und Walsdorf wurde im Dreißigjährigen Krieg zeitweise wieder katholisch.

Das Gotteshaus brannte zweimal ab. 1577 wurde der Turm neu aufgebaut und 1608 das Kirchenschiff fertiggestellt. Von 1701 bis 1759 wurde das Innere der Kirche barockisiert und der Turm bekam seine welsche Haube. Die imposante Innenausstattung der Kirche spiegelt das Selbstverständnis der Freiherren von Crailsheim als protestantische Grundherren wieder. Sehenswert sind neben dem Altar, 1729 von Leonhard Gollwitzer geschaffen mit einem Altarbild von Johann Heinrich Pattert, der Kanzel, ebenfalls von Leonhard Gollwitzer in Zusammenarbeit mit dem Burgebracher Schreiner Georg Neser entstanden, die Fürstenloge und der Orgelprospekt. Die wertvollen geschnitzten und bemalten hölzernen Epitaphien stammen aus dem 17. Jahrhundert. Dazu gehört das 1619 von Johann Rochus Kneutzel gefertigte Epitaph der Witwe des fürstlich bambergischen und brandenburgischen Baumeisters Erasmus Braun.

Aufgrund der Corona-Pandemie muss in diesem Jahr auf alle Kirchweih-Attraktionen verzichtet werden. Lediglich einen Süßigkeiten-Stand wird es an der Bamberger Straße geben.

Pfarrer Ulrich Rauh lädt die Gläubigen aber zum Kirchweih-Gottesdienst am Sonntag, den 16. August, um 9.30 Uhr, ein. Es können nur maximal 45 Personen teilnehmen. Die bekannten Infektionsschutzmaßnahmen sind einzuhalten.Andrea Spörlein