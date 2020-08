Kirchweihe in Priesendorf

2020 entfällt in Priesendorf die öffentliche Kirchweih. Der Priesendorfer Kerwas-Burschen und -Madla e.V. halten unter sich eine interne Feier ab, zu der ausschließlich Vereinsmitglieder geladen sind, die auch nur unter Beachtung der Hygieneabstände kommen dürfen. Aufgrund der ausfallenden Kirchweih nutzen wir die Gelegenheit und gedenken der traditionellen Kirchweihe.

Die Pfarrkirche des St. Bartholomäus

Die Pfarrkirche ist dem Hl. Bartholomäus geweiht. Das jetzige Gotteshaus entstand nach Plänen von Fritz Fuchsenberger und wurde nach nur achtmonatiger Bauzeit am 1. November 1931 vom damaligen Bamberger Erzbischof Jakobus von Hauck geweiht. Von außen erscheint die Kirche fast wie eine mittelalterliche Burg. Dies wird durch die plastisch hervortretenden Steine und den untersetzten Turm mit quadratischer Grundfläche vermittelt. Dazu passen die zahlreichen spitzbogigen Fenster an der Seite des ungegliederten Langhauses. Für den Innenraum konnten einige Kunstwerke aus dem säkularisierten Bamberger Katharinenspital verwendet. So zum Beispiel die Figurengruppe "Elisabeth mit Page und Bettler", 1771 geschnitzt von Bernhard Kamm. Der Entwurf für den neuen Altar stammt ebenfalls von Fritz Fuchsenberger. Die darüber angebrachte Kreuzigungsgruppe kommt wohl auch aus der Kirche des Katharinenspitals und wurde um 1775 von Bernhard Kamm geschaffen. Zu beiden Seiten davon befinden sich neue Statuen des Kirchenpatrons des Hl. Bartholomäus und des Hl. Kaisers Heinrich. Unter Pfarrer Ewald Thoma wurden zahlreiche Renovierungen im Innenraum durchgeführt. 2005 erfolgte die letzte Sanierung und bei dieser Gelegenheit konnte auch eine neue Orgel angeschafft werden, die im gleichen Jahr von Erzbischof Ludwig Schick gesegnet werden konnte.

Der heilige Bartholomäus

"Wo der Barthel den Most holt", dieses Sprichwort geht auf den Apostel und Schutzpatron der Priesendorfer Kirche St. Bartholomäus zurück. Sein Name bedeutet "Sohn des Furchenziehers" und er gilt deshalb als Schutzpatron für Bauern und fast alle handwerlichen Arbeiter. Der in Galilläa geborene Bartholomäus wurde als Apostel von Jesus Nathanael genannt und zog als Missionar durch Armenien, Mesopotanien bis nach Indien, wo er als "Wunderheiler" angesehen wurde. Aufgrund seines Märtyrums wird er häufig mit abgezogener Haut oder einem Buch in der Hand dargestellt und am 24. August geehrt.

Gottesdienst zur Kirchweihe

Den Festgottesdienst zelebriert Pfarrer Albert Müller am Sonntag, den 30. August, um 10 Uhr. Gleichzeitig wird dabei Pastoralreferentin Andrea Friedrich verabschiedet. Die bekannten Infektionsschutzmaßnahmen sind einzuhalten.Andrea Spörlein