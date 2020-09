Kirchweihe in Neuhaus

Keine Kerwa und keine Feier: Auch in Neuhaus gedenkt man nur in aller Stille der Kirchenweihe und des Heiligen Matthäus.

Ob die Kirche St. Matthäus zu Neuhaus ursprünglich eine Wehrkirche war, ist nicht sicher, obwohl noch Reste der alten Kirchhofummauerung vorhanden sind und der untere Turmabschnitt mit seinem massiven Mauerwerk auf einen "Chorturm" hindeutet. Das Bestehen der Pfarrei ist für das Jahr 1336 gesichert, als ein "Her Fridrich, der Pharrer zu Grube", in einer Urkunde als Zeuge genannt wird. Mit Wolf von Crailsheim wurde die Kirche 1545 protestantisch. Wann genau die Kirche geweiht wurde, ist nicht bekannt. Der Kerwatermin wurde aber schon vor langer Zeit auf das zweite Wochenende im September "festgenagelt". Vielleicht hat man den Termin auch in die Nähe des Namenstags des Hl. Matthäus am 21. September gelegt.

Matthäus ist der Name eines Jüngers von Jesus von Nazareth, der in allen Apostellisten als einer der zwölf Apostel genannt wird. Die ersten drei Evangelien erwähnen, dass er Zöllner in der antiken Hafenstadt Kapharnaum - einem Ort am See Genezaret - war. Die Zöllner waren Steuereintreiber und wurden von den Juden verachteten, weil sie im Dienst der römischen Besatzungsmacht standen. Das Evangelium, das Matthäus' Namen trägt, berichtet, wie Jesus ihn vom Zolltisch weg berief und mit ihm aß (Matthäusevangelium 9, 9). Aus seinem Beruf als Zöllner kann man schließen, dass Matthäus über eine gewisse Bildung verfügt haben muss. Markus nennt ihn Levi, den Sohn des Alphäus. Von Lukas wird er einfach Levi genannt. Seit dem 2. Jahrhundert schreibt man dem Apostel Matthäus das erste der vier Evangelien des Neuen Testaments zu. Diese Identifikation wird jedoch von der heutigen Forschung weitestgehend zurückgewiesen. In der Kunst und im Brauchtum wurde Matthäus über die Jahrhunderte hinweg sowohl als Evangelist als auch als Apostel verehrt und dargestellt. Sein Zeichen ist der Mensch. Die Redensart "Matthäi am letzten" bezieht sich auf das Ende des Matthäusevangeliums, das mit den Worten "bis an der Welt Ende" schließt. Heute bedeutet es "kurz vor dem Ruin stehen".

Johanna Blum