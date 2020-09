Kirchweihe in Litzendorf

Kerwa in Corona-Zeiten - wie viele andere Gemeinden müssen die Bewohner Litzendorfs in diesem Jahr leider auf ihre Kirchweih im gewohnten Rahmen verzichten. Weder Festzelt und Live-Musik noch "Kerwas-Umzug" mit Speis' und Trank - was bleibt dann übrig?

Kirchweihe von Litzendorf

Gerade in diesem Jahr kommt zum Vorschein, was eigentlich hinter den Festlichkeiten steckt. Bei der Litzendorfer Kirchweih geht es im traditionellen Sinne darum, an die Weihe der Pfarrkirche zu erinnern und deren Schutzpatron St. Wenzeslaus zu ehren.

Litzendorf ist eine der wenigen Gemeinden im Bamberger Land, deren Kirchen dem heiligen Wenzeslaus gewidmet sind. Dieser lebte im heutigen Tschechien und ist dort als Nationalpatron bekannt. Er wurde 907 in Stará Bolevsla geboren und schon mit 14 Jahren zum Herzog von Böhmen ernannt. Einige Jahre später übernahm der dann volljährige Wenzeslaus die Oberherrschaft und ließ zahlreiche Kirchen errichten, um so die Christianisierung des Landes in Gang zu setzen. Den Überlieferungen nach war St. Wenzeslaus als ein sehr gerechter und volksbezogener Herrscher bekannt und bis heute feiern ihn die Einwohner Tschechiens als Nationalhelden. Ermordet von seinem eigenen Bruder wurde Wenzeslaus als Märtyrer in der weltberühmten "Burg von Prag" begraben, die heutzutage eine wichtige Touristenattraktion ist. Seine Reliquien wurden allerdings bis ins Bamberger Umland gebracht und so widmeten auch die Einwohner Litzendorfs im frühen 15. Jahrhundert ihre Kirche diesem Heiligen.

Hinter den dicken Mauern dieser Dorfkirche stecken viele Geschichten. Eine erste Kapelle gab es höchstwahrscheinlich schon um 1402, später - im Jahr 1972 - fand man beim Einbau einer Heizung Überreste einer weiteren Kirche. Diese hatte allem Anschein nach auch eine Empore, einen Kirchturm und zwei Eingänge und in ihr befand sich das Relief des heiligen Wenzeslaus. Dieses Gotteshaus hatte nach 300 Jahren seine besten Zeiten bereits hinter sich und man entschied sich deshalb im frühen 18. Jahrhundert für einen Neubau. Am 18. September 1718 wurde die Kirche durch den Bischof Johannes Werner geweiht und so feiert die Gemeinde Litzendorf seitdem die alljährige Kirchweihe im September.

Vielleicht ist die aktuelle Corona-Pandemie auch eine Chance, die Dinge einmal aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten und lässt uns darüber nachdenken, worum es bei den Kirchweihen im eigentlichen Sinne geht. Die Kirche, ihre Geschichte und damit auch die Geschichte der ganzen Gemeinde Litzendorfs soll an diesen Septembertagen geehrt und gefeiert werden - im nächsten Jahr dann hoffentlich ohne Covid-19 und bei Musik und Essen im Festzelt!

Helen Reheuser