Kirchweihe in Heßdorf

Die legendäre Kirchweih in Heßdorf muss leider ausfallen. Doch nun richtet sich der Blick auf die ebenso legendäre Wehrkirche in Hannberg. Von weitem ist die Kirche mit ihrem 52 Meter hohen Turm schon zu sehen und ist damit ein Wahrzeichen des Seebachgrundes. Die Kirche Geburt Mariens ist mit 0,37 ha die drittgrößte Kirchenburg Deutschlands - eine befestigte Kirche, in dem Fall mit einer beeindruckenden und gut erhaltenden Wehrmauer um den Kirchhof.

Das Gelände betritt man durch ein mächtiges Tor und taucht damit ein in eine friedliche kleine Welt der Wehrkirche in Hannberg. Auf dem Gelände ist nicht nur die Kirche Marien Geburts, sondern Räumlichkeiten der ersten Schule - die Räumlichkeiten wurden seit 1653 für den Schulunterricht benutzt und sind heute noch aktiv in Gebrauch -, eine Ölbergkapelle, die früher als Beinhaus verwendet wurde und heute noch ein wichtiger Ort des Gebets ist, einer Mariengrotte in einem der Wehrtürme, Priestergräber, der Kirche und einem kleinen Brunnenplatz, der mit Sitzbänken dazu einlädt, Momente des Friedens zu finden.

Die jetzige Pfarrkirche wurde ab 1425 erbaut, über die Jahre kamen die Taufkapelle und Sakristei mit dazu. 1574 ist die Kirche zur eigenen Pfarrei mit dem Namen "Geburt Mariens" erhoben worden.

Im 18. Jahrhundert hat man das Kirchenschiff erweitert und die Kirche barockisiert - die Schönheit der Altäre und des Schiffs bleiben einem lange in Erinnerung. Historisch war die Kirche durch spätgotische Elemente bestimmt, die der Heiligen Katharina und der Mutter Gottes gewidmet waren - diese Figuren sind heute noch erhalten: Auf dem linken Seitenaltar der Kirche stehen die Heilige Katharina, Barbara und Margarethe als die "drei Madl".

Noch heute wird die Kirche zur Marienverehrung stark besucht, doch es lohnt sich schon, ihr auch so einen Besuch abzustatten und Ruhe zu finden.