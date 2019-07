Kirchweih Zentbechhofen

Der "Stammtisch Ponderosa" und der Jugendtreff "Hüttla" laden am kommenden Wochenende zur Kerwa in Zentbechhofen auf dem Festplatz der Brauerei Friedel ein.

Der Höchstadter Ortsteil mit seinen 407 Einwohnern begeht von Freitag, 12. Juli, bis Montag, 15. Juli, seine Kirchweih. Vier Tage lang wird rund um das Gelände der Brauerei ausgiebig gefeiert. Alle, die Lust auf Kerwa haben, aber auch alle, die irgendeine Verbindung zu Zentbechhofen haben, seien es Verwandte seien es Freunde, sind eingeladen und können ausgelassen dabei sein. Gemeinschaft wird in der kleinen Gemeinde groß geschrieben.

Am Freitag, dem ersten Kerwasabend, laufen die Burschen um 17.30 Uhr an der Sparkasse Zentbechhofen mit dem Baum los und um 18 Uhr sind sie am Festplatz, wo sie mit vereinten Kräften die Kerwasfichte unter musikalischer Unterstützung durch die Blaskapelle Zentbechhofen in die Senkrechte bringen. Gleichzeitig gibt es die beliebten Knöchla und Kraut und um 18.45 Uhr sticht Bürgermeister Gerald Brehm mit dem geistlichen Beistand von Pfarrer Stefan Pröckl das erste Kerwasfässla an. Ab 19 Uhr bringen die "Stadelhofner" mit ihrer Blasmusik mit Schlagern, Show und Rock beste Stimmung ins Festzelt. Der Samstag beginnt um 15 Uhr mit Kaffee, Kuchen und Kerwaskrapfen im Festzelt und gleichzeitig gibt's ein Schafkopfrennen "kurzes Blatt" mit Solo, Wenz, Geier. Der erste Preis sind 150 Euro, der zweite Preis 100 Euro und die Startgebühr beträgt 9 Euro. Ab 19.30 Uhr spielen die "Triefensteiner Musikanten", bekannt vom Weinfest in Abtswind mit "Willi Thoma", ehemals Frontmann der Aalbachtaler Musikanten, Blasmusik zum Abheben. Von zünftig über Stimmungsmusik bis hin zu moderner Popmusik, Rock und Hardrock ist alles drin! Der Sonntag beginnt um 9.30 Uhr mit einem Gottesdienst in St. Leonhard. Das Gasthaus Friedel lädt ab 11.30 Uhr zum fränkischen Mittagstisch ein. Kaffee und selbst gebackene Kuchen werden am Nachmittag angeboten und dazu bringt ab 15 Uhr die Blaskapelle Zentbechhofen mit Unterhaltungsmusik Stimmung ins Zelt. Am Montag sind traditionsgemäß die Kindergartenkinder zum Essen eingeladen. Um 14 Uhr locken dann wieder Kaffee und leckere selbst gebackene Kuchen, bevor ab 18 Uhr "Markus Brand" aus der Oberpfalz nicht nur zum "Göger Schlong", sondern den ganzen Abend aufspielt So geht das "Göger Schlong": Solange Musik zu hören ist, wird der Teilnehmer mit verbundenen Augen herumgeführt, natürlich um nicht zu wissen wo er sich befindet. Dann hat er einen Versuch mit dem "Dreschschlägel" unter Anweisung der Zuschauer einen Blumentopf zu treffen. Klappt das, gewinnt er den Göger. Jeden Tag ist der Eintritt frei und natürlich bietet die Brauerei Friedel ein extra gebrautes Kerwasbier an! Auf Ihr Kommen zum Festplatz der Brauerei Friedel freut sich der "Stammtisch Ponderosa" und das "Hüttla" Zentbechhofen! Ein Teil des Kirchweiherlöses geht wie alle Jahre an den Kindergarten und die Ortskirche.