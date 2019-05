Kirchweih Zeckern

Vor 43 Jahren, am 7. Juni 1976, hat Erzbischof Dr. Josef Schneider die Filialkirche St. Wendelin feierlich eingeweiht. Dieses Jahr wird vom Donnerstag, 30. Mai, bis Sonntag, 2. Juni gefeiert und der Festplatz befindet sich wie immer auf dem Bahnhofsplatz Zeckern. Die Veranstalter sind die drei Zeckerner Vereine: der Dorf- und Kameradschaftsverein Zeckern, der Musikverein Zeckern u.U. e.V. und die SpVgg Zeckern. So ist ein gutes Gelingen der Kerwa garantiert. Warum die Feuerwehr die ersten 39 Kerwafeste so lang allein ausgerichtet hat, ist schnell erklärt. Die Zeckerner Wehr hatte von Anfang an beim Umbau der Wendelinkirche tatkräftig angepackt, denn dieser erfolgte zeitgleich mit dem Bau ihres Feuerwehrhauses.

Das Programm der Kerwa 2019 lässt sich wieder sehen.

Am Donnerstag 30. Mai, dem Herrentag, sind die Mannsbilder zum Frühschoppen mit den Zeckerner Musikanten eingeladen - natürlich im Festzelt. Am Freitag, 31. Mai, beginnt um 14 Uhr das "Küchla Zammspiel'n", abends um 19 Uhr sticht Bürgermeister Ludwig Nagel das Kerwasfässla an. Danach sorgt die Gruppe "Edelherb" - sieben Herzblut-Musiker, die auf der Bühne immer ihr Bestes geben, egal ob mit Metallica oder einem "Schlager-Best-Of" im Gepäck - im Festzelt für die richtige Stimmung. Der Eintritt ist natürlich frei!

Am Samstag, 01. Juni, wird unter Begleitung der Zeckerner Musikanten um 16 Uhr der Kerwabaum aufgestellt. Um 19 Uhr steht die Gruppe "OneLastSunset", die Cover Band für Party, Rock und Metal, auf der Bühne und lässt es krachen.

Der Sonntag und damit der letzte Kerwatag beginnt um 11Uhr mit einem Frühschoppen und dem anschließenden Mittagstisch, begleitet von den Hofschoppenmusikanten. Wieder sorgen die Zeckerner Musikanten (ab 17:00 Uhr) gekonnt für beste Kerwastimmung. Ab 18 Uhr dürfen alle dann beim "Betzn Raustanzen" zuschauen.

Sicher wird es wieder eine bestens gelungene Kerwa und die Veranstalter freuen sich über viele Gäste aus nah und fern!

Johanna Blum